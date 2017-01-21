Erdoğan Pendik'te Metro Hattını Inceledi

Erdoğan PENDİK'TE METRO HATTINI İNCELEDi(Tür: İstanbul)

Erdoğan PENDİK'TE METRO HATTINI İNCELEDi

(Tür: İstanbul)

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Istanbul, İstanbul, Pendik
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