Erdoğan: Pazar Günü Milletimiz 15 Temmuz'un Bedelini Ödetecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Programı'nda konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Kuru kuruya toprak vatan olmaz. O arazidir. Eğer o arazi üzerinde şehit kanları akıtılmışsa onunla yoğrulmuşsa o vatandır. Şehitlerimiz ayrıca istikbalimizin de ebedi sembolleridir.

"ÖYLE BİR ECDADIN TORUNLARIYIZ"

Dünyada 78 şehitliği olan bir ülkeyiz. Birileri şimdi diyor ya ne işiniz var Suriye'de anladın mı ne işimizin olduğunu? Biz öyle bir ecdadın torunlarıyız. Biz her bir şehitliğimizi o topraklara vurulmuş mühürlerimiz olarak görüyoruz. Bu sebeple onların aziz hatıralarına yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sahip çıkıyoruz.

"45 ANA BAŞLIK ALTINDA TOPLANMIŞ HAKLARI VAR"

Bugüne kadar onların acısını azaltmak, milletimizin ve devletimizin kendilerine olan şükran borcunu ifa etmek için birçok düzenlemeyi uygulamaya koyduk. Şehit yakını ve gazilerimizin tam 45 ana başlık altına toplanmış hakları bulunuyor. Güncel ihtiyaçlar belirdikçe gazi ve şehitlerimizin taleplerine göre yeni çalışmaları, düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. İnşallah bu konuda her zaman sizlerin yanında olmaya, yükünüze omuz vermeye devam edeceğiz.

Mesele vatanımız ve istikbalimiz olunca gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan yiğitlerimiz için ne yapsak azdır. Can borcunun bedeli yoktur olamaz. Canın sahibi Hazreti Alllah'tır karşılığını verebilecek yegane makam da odur.

"ŞEHİTLERİMİZE OLAN VEFA BORCUMUZU ÖDEMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"

Son 14 yıldır şehitlerimize olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödemenin gayreti içerisindeyiz. Onların geride bıraktığı canları canımızın bir parçası olarak görüyor, sorunlarını çözmeye acılarını azaltmak milletimizin ve devletimizin kendilerine olan şükran borcumuzu yerine getirmek için her türlü düzenlemeleri yapıyoruz.

"CİDDİ KARARLAR BÜYÜK BEDELLER ÖDEMEYİ GEREKTİRİR"

Büyük milletlerin imtihanları da çetin olur. Ciddi kararlar büyük bedeller ödemeyi gerektirir. Biz Anadolu'nun kapılarını açtığımız 1071'de çok büyük karar verdik. 1453 yılında İstanbul'u fethettiğimizde yine böyle bir karar verdik. Birileri İstanbul'u kaybetmenin acısını yüzyıllardır unutamadı.

"HEDEF TÜRK MİLLETİDİR"

Zayıf anımızı kollamalarının fırsatını bulunca hemen kapımızda belirmelerinin sebebi budur. Şu gerçeği hepimiz çok iyi farkında olmalıyız. Asya, Avrupa ve Afrika'nın değil dünyanın da merkezidir bu ülke. Tarih boyunca en çetin savaşlar bu coğrafyada verilmiştir. Bir çok küresel mücadelenin odak noktası kavşak noktası yine burasıdır. Elbette böyle bir coğrafyayı vatanlaştırmanın bir bedeli vardı. İşte bizler bu toprakları kendimize yurt edindiğimiz 1071'ten bu yana bunun mücadelesini veriyor bedelini ödüyoruz. Çanakkale bu mücadelenin ete kemiğe bürünmüş halidir, Kurtuluş Savaşı bu mücadelenin zirvesidir. Yüzyıllardır saldırıların yöntemi aktörü biçimi değişse de hedefi ve gayesi asla değişmemiştir. Bu hedef Türkiye'dir, Türk milletidir.

"BİRİLERİ BANA KILIÇDAROĞLU'NUN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ"

15 Temmuz gecesi size çağrıyı yaptığımda meydanlara dökülün dediğimde siz Türkiye'nin dört bir yanının meydanlarını doldurdunuz. Genç yaşlı demeden kadın erkek demeden o meydanları doldurdunuz. Ve Yeşilköy Havalimanı'na indiğimde birileri bana Kılıçdaroğlu'nun oraya geldiğini söyledi. Şaşırdım 'Bir darbe girişimi olursa tankların önünde duran ilk kişi ben olurum diyen biridir o dedim' yok yok gitti dediler. Işıklı araçlara Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitmiş. Oteller de kapalıymış o yüzden Belediye Başkanı'nın evine gitmiş. Hani tankların önüne önce ben çıkardım diyordun? Madem ki diyor Cumhurbaşkanı geliyor beni haberdar etseydi gelirdim diyor. Ben tüm halkımı çağırdım, herkes meydana indi kendisi nerede? İşte Tankların üzerine yürüyenler burada kendisi nerede?

Ankara Gölbaşı Özel Harekat'ta 56 aslanımızı kaybettik. Ama o şehitlerimizin arasında bir Kübra'mız var, Sevda'mız var, Demet'imiz var, Cennet'imiz var. Sivil şehitlerimiz arasında Seher'imiz var, Sevgi'miz var. İstanbul'da bir Türkan kardeşimiz evladımız var. Yıldız Gürsoy'umuz var. Şimdi ben ne diyorum bu ülkede Nene Hatun'lar bitmez. Onlar bitmediği sürece de bu ülkeye kimse ket vuramaz.

"PAZAR GÜNÜ MİLLETİMİZ 15 TEMMUZ'UN BEDELİNİ ÖDETECEKTİR"

Pazar günü bunun bir kırılma noktasıdır. Pazar günü milletimiz 15 Temmuz'un adeta bedelini ödetecektir. Bir tarafta Kandil var hayır diyor, İmralı hayır diyor, Pensilvanya hayır diyor. Kişi sevdikleri ile beraber hasrolunacaktır. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Mesele burada kimse bunu sağa sola çekmesin. Kim kiminle yürüyorsa onunla beraberdir.