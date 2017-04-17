Erdoğan, Özal'ın Kabrini Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 24'üncü yılı dolayısıyla kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 24'üncü yılı dolayısıyla kabrini ziyaret etti.
Kaynak: Dunya.com
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