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Erdoğan, Özal'ın Kabrini Ziyaret Etti
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Erdoğan, Özal'ın Kabrini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 24'üncü yılı dolayısıyla kabrini ziyaret etti.

Erdoğan, Özal'ın Kabrini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 24'üncü yılı dolayısıyla kabrini ziyaret etti.

Kaynak: Dunya.com

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