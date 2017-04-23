Erdoğan: Neden Olmasın?
Erdoğan, 23 Nisan nedeniyle koltuğunu 4'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Türk'e devretti.
Erdoğan, 23 Nisan nedeniyle koltuğunu 4'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Türk'e devretti. Türk'e AK Parti'ye üye olarak genel başkan olmayı düşünüp düşünmediği sorulunca Erdoğan, "Niye olmasın? Madem ki veriyor bu hakkı, bu yetkiyi; dediği gibi niye olmasın?" diye yanıt verdi.
Kaynak: Dunya.com
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