- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne zaman ülkemizin geleceği için önemli bir projeyi hayata geçirmeye kalksak, her defasında birileri ortalığı toz dumana karıştırır. Kaos dediler, karanlık cinayetlerle, bildirilerle, tahriklerle, provakosyanlarla önümüzü kesmeye çalıştılar. Her seçim bizim ve milletimiz için bir imtihana dönüştü. Her saldırı milletimizle birlik olup söndürdüğümüz ateş topuna dönüştü."