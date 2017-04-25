Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Radvan'ı Kabul Etti
Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Radvan'ı kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Bold Radvan'ı kabul etti.
Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Radvan'ı kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Bold Radvan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Bold Radvan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Büyükelçi Radvan, Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Kabulde, hatıra fotoğrafı da çektirildi.