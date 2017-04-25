Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Radvan'ı Kabul Etti

Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Radvan'ı kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Bold Radvan'ı kabul etti.

Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Radvan'ı Kabul Etti

Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Radvan'ı kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Bold Radvan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Bold Radvan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Büyükelçi Radvan, Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Kabulde, hatıra fotoğrafı da çektirildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip, Moğolistan, Ankara, R.T.E, Cumhurbaşkan, Külliye