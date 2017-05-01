Erdoğan-Modi Ortak Basın Toplantısı

YENİ Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) geçen yüzyılın değil, 21. yüzyılın dünyasını yansıtması gerektiğini söyledi.



Hindistan Başbakanı Modi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke halkının derin ve tarihi bağlara sahip olduğunu belirtti.



Türkiye ile Hindistan arasındaki kültürel ilişkilerin geçmişine değinen Modi, "Mevlana'nın vatanı Türkiye olsa da mirası Hindistan'da sufi geleneğini zenginleştirmeye devam ediyor." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, ikili, bölgesel ve küresel konuları ele aldıklarını dile getiren Modi, Birleşmiş Milletler (BM) yapısındaki reformlara dair de görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.



BMGK üye sayısının arttırılmasının konseyin temsil kabiliyetini olumlu etkileyeceği, konseyi daha hesap verebilir ve daha etkili hale getireceği konusunda hemfikir olduklarını aktaran Modi, "Erdoğan ve ben, BMGK'nın geçtiğimiz yüzyılın değil, 21. yüzyılın dünyasını yansıtması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.



Türkiye ve Hindistan'ın iki büyük ekonomi olduğuna dikkati çeken Modi, "Ekonomilerimizin gücü, iki ülke arasındaki ticari bağları kuvvetlendirmek için bir olanak sunmaktadır." dedi.



Modi, iki ülkenin ticaret hacminin 6 milyar dolar civarında olduğunu, bunun gerçek potansiyeli yansıtmadığını vurguladı.



Modi ayrıca, "Artan terörizm tehdidi hem Türkiye'nin hem de Hindistan'ın ortak endişesidir. Erdoğan ile bu konuda geniş bir görüşme gerçekleştirdik ve hiçbir hedef ya da mantığın terörizmi meşrulaştıramayacağı konusunda fikir birliği beyan ettik." şeklinde konuştu.