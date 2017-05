Erdoğan-Modi Ortak Basın Toplantısı

YENİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, terörle mücadelesinde Hindistan ile tam bir dayanışma içerisindedir. Terör örgütlerinin hedefi, yıldırmak, kan ve gözyaşı üzerinden ikbal devşirmektir. Ancak ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar teröristler muhakkak döktükleri kanda boğulacaklardır." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hyderabad House'ta baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından mutabık kalınan konulardaki anlaşmaların imza törenine katıldı ve ortak basın toplantısı düzenledi.



Erdoğan, Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee'nin davetine icabetle geldiği Hindistan'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "değerli dostum" diye hitap ettiği Hindistan Başbakanı Modi'ye de gösterdiği misafirperverlik için şükranlarını sundu.



Hindistan'da 24 Nisan 2017'de gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden Hint güvenlik görevlileri için taziyelerini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Dünyanın en tehlikeli terör örgütlerine karşı mücadele eden bir ülke olarak Hintli dostlarımızın acısını bizler çok iyi anlıyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Hindistan ile tam bir dayanışma içerisindedir. Terör örgütlerinin hedefi, yıldırmak, kan ve gözyaşı üzerinden ikbal devşirmektir. Ancak ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar teröristler muhakkak döktükleri kanda boğulacaklardır." dedi.



Mahatma Gandi'nin "Güç fiziki kapasiteden değil boyun eğmeyen iradeden gelir" sözünü anımsatan Erdoğan, "İki dost ülke olarak, terör örgütlerinin irademize pranga vurmasına, bizlere boyun eğdirmesine asla fırsat vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan halkının Balkan Savaşları ve Kurtuluş Savaşı sırasında Türk milletine verdiği desteğin hala hafızalarda özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Hindistan konumu, nüfusu, kaynakları ve ekonomisiyle stratejik bir öneme sahip bir ülkedir. Asya'daki tüm uluslararası gelişmelerde Hindistan'ın kritik rol oynadığını görüyoruz. Hindistan'ın her alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini memnuniyetle takip ediyoruz. Türkiye, Hindistan ile ilişkilerini her alanda geliştirmeye devam edecektir." diye konuştu.



Erdoğan, sabah saatlerinde ilk olarak Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj'ı kabul ettiğini, daha sonra Başbakan Modi ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, ilerleyen saatlerde Hintli mevkidaşı Mukherjee ile bir araya geleceğini, görüşmelerinde iki ülke arasındaki siyasi ilişkileri daha da ileri taşıyabilmek için atılabilecek adımları ele alacaklarını kaydetti.



-"İlişkileri stratejik bir vizyonla geliştirmeye devam edeceğiz"



"Türkiye-Hindistan ilişkilerini stratejik bir vizyonla geliştirmeye devam edeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta ekonomik ve ticari ilişkiler olmak üzere ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirdiklerini, karşılıklı yatırım fırsatları üzerinde durduklarını anlattı.



İki ülke arasındaki 6,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yeterli bulmadığını ve bu rakamı asgari 10 milyar dolara en kısa zamanda çıkarmanın faydalı olacağına inandığını söyleyen Erdoğan, bu yöndeki iradenin her iki ülke yönetiminde de bulunduğunu dile getirdi.



Erdoğan, görüşmelerde enerji ve diğer alanlarda kaydedilen ilerlemelerin değerlendirildiğini, iş forumunda bir araya gelen iş adamlarının yeni iş birliği projelerini, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımları nasıl artırabileceklerini değerlendirme imkanı bulduklarını belirterek, "Türkiye, Hindistan'ın harekete geçirilmeyi bekleyen bir potansiyeli olduğuna inanıyor. Bu potansiyeli en verimli kullanmak için THY'nin uçuş noktalarının ve mevcut uçuş frekanslarının artırılması gerekiyor, iş adamları ve yatırımcılarımıza vize kolaylığı sağlanmasından, bilgi teknolojileri, enerji, kültür alanında iş birliğine kadar birçok alanda atılacak adımlar bulunuyor. Yerli para birimine geçmek suretiyle paralarımızı kur baskısından kurtarmanın da gereğine inanıyoruz. Bütün bu hususları etraflı olarak ele alma imkanı bulduk." değerlendirmesinde bulundu.



-"Dost Hindistan'ın FETÖ'yü ülkesinden tamamen çıkaracağına inanıyorum"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimi ve terör örgütü FETÖ hakkında ayrıntılı bilgi verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"249 insanımızın şahadetine, 2 bin 193 vatandaşımızın yaralanmasına sebep olan bu karanlık yapı dünyanın en tehlikeli, en gözü dönmüş terör örgütlerindendir. Legal görünümlü kuruluşlar altında faaliyette bulunduğu diğer ülkeler için de çok ciddi tehdit oluşturmaktadır. 15 Temmuz'dan bu yana hukuk ve adaletten taviz vermeden bu terör şebekesiyle yoğun bir mücadele yürütüyoruz, dostlarımızı da FETÖ'nün örgütlenme modeli, devlete sızma şekilleri, insan kaynakları ve paravan kuruluşları hakkında bilgilendiriyoruz. Dost Hindistan'ın alacağı tedbirlerle FETÖ'yü ülkesinden tamamen çıkaracağına inanıyorum. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye ile dayanışma sergileyip, desteğini ifade eden Hindistan yönetimine bir kez daha teşekkür ediyorum.



Dünyada popülizmin arttığı, din, etnik köken, mezhep temelli ayrışmanın körüklendiği, Doğu-Batı karşıtlığının vurgulandığı bir süreçten geçiyoruz. Bilhassa Avrupa'da kültürel ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının zehirli bir sarmaşık gibi toplum bünyesini sardığını görüyoruz. Bizler tarih boyunca farklı medeniyetlere beşiklik yapmış ülkeleriz, farklılıklarımızı tehdit değil, zenginlik olarak görüyoruz. Böylesi müstesna birikime sahip ülkeler olarak iş birliğimizin son derece önemli olduğuna inanıyorum. Bölgesel ve küresel ölçekte barış, istikrar ve adaletin hakim kılınması için Türkiye ve Hindistan çok önemli rol oynayabilir. İnşallah bu anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."



-Türkiye ile Hindistan arasında imzalanan anlaşmalar



Basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında anlaşma ve mutabakat zabıtları da imza altına alındı.



Buna göre, "Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Dışişleri Bakanlığı Dış Hizmetler Enstitüsü ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj tarafından imzalandı.



"Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2017-2020 Yılları İçin Kültürel Değişim Programı" mutabakat zaptı ise Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj tarafından imza altına alındı.



"Hindistan Telekom Düzenleyici Kurumu ile Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Arasında Telekomünikasyon Alanında Mutabakat Zaptı"na ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Hindistan Gençlik ve Spor Bakanı Vijay Goel imza attı.



Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısı öncesinde Başbakanlıktaki şeref defterini de imzaladı.