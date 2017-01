Erdoğan Meydan Okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma durumunu terk edip hücum pozisyonuna geçtiğini belirterek, tehdidin kaynağı neredeyse gidip yılanın başını orada ezmeye kararlı olduklarını söyledi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde muhtarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin yanında olmayan karşısındadır" prensibiyle mücadele alanının genişletileceğini belirterek, tüm dünyaya meydan okudu. Erdoğan "Türkiye savunma durumunu terk edip, hücum pozisyonuna geçmiştir. Kimsenin gelip ülkemizde bizi terör ile ekonomi ile ihanet çeteleri ile hırpalamasına izin vermeyeceğiz, tehdidin kaynağı neredeyse gidip orada yılanın başını ezmekte kararlıyız, bunu böyle bilin" dedi.



18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün temelinin atılacağı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin metreyi aşan uzunluğu sahip olan köprünün dünyada ilk olacağını söyledi. 2023'e köprünün yetişeceğini müjdesini de veren Erdoğan, "Bundan dolayı çıldırıyorlar, kıskanıyorlar" dedi.



"Ey Batı, siz bunları savundunuz"



17-25 darbe girişiminde hukuku ve adalet duygusu üzerinden saldırı başlatıldığını, milletin tezgahı görerek safını belirlediğini belirten Erdoğan, bölücü örgütün çukur eylemleri ile vatandaşları devletinden kopartmak, kışkırtmak istediğini ifade etti. Batı'dan gelenler Güneydoğu'ya gittiklerini belirten Erdoğan, "Bunlar ahlaksız. Oralardaki belediyeler devletin iş makineleri ile o çukurları açıyorlar, bunları görüyorlar ve hala onları savunuyorlar. Bir belediye çukuru ne için açar? Güvenlik güçleri oraya girmesin diye bu kanallar açıldı. Ey Batı, siz bunları savundunuz, siz bunların arkasında durdunuz, yanlarında yer aldınız, sizin bu dünyada özgürlük diye bir derdiniz, sıkıntınız yok, özgürlük bu değil. Özgürlük bu insanlara insanca yaşama erdemini huzurlarına getirmektir. Biz onun mücadelesini veriyoruz. Özgürlük Yavuz sultan selim Köprüsü'nden geçer, Marmaray'dan, Avrasya Tüneli'nden, Osman Gazi Köprüsü'nden, Çanakkale Köprüsü'nden, bir numaralı havalimanından geçer. 25 tane havalimanı olan Türkiye'nin şuanda 55 tane havalimanı var. Biz terör estirilen Hakkari'ye havalimanı yaptık, onlar gittiler o havalimanını bombaladılar. Batı gitti yine gitti onların yanında yer aldı. Biz inandığımız yolda halkımızın efendisi olarak değil hizmetkarı olarak hizmete devam edeceğiz. Ne inanç özgürlüğüne ne fikir özgürlüğüne re düşünce özgürlüğünü bu ülkede asla yasak gelmemiştir, bundan sonra da gelmeyecektir" diye konuştu.



"Bizim başımıza çorap örmeye kalkanlar kendi başlarına ördükleri ağın farkında değiller"



7 Haziran ve 1 Kasım milletvekili seçimleri arasındaki dönemde Türkiye'ye siyasi belirsizlik üzerinden diz çöktürmek isteyenlerin çıktığını belirten Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin tüm başarısızlık zincirini kırmak için yapılan en cüretkar ve pervasız atak olduğunu söyleyerek, milletin bu ihaneti görerek başarısızlığa uğrattığının altını çizdi.



Suriye sınırı boyunca bir terör hattı olarak Türk halkının kardeşleri ile geçmişi ve geleceği ile irtibatı kesmenin hesabı içine girildiğini kaydeden Erdoğan "DEAŞ, YPG, PYD oradan Kilis'e, Gaziantep'e, Hatay'a, Şanlıurfa'ya, oradaki sınır ilçelerimizi vurmaya çalıştılar. Sabır dedik sonunda artık buralara girileceğini söyledik. ÖSO ile birlikte Cerablus'tan başladık, Rai ve El Bab'a kadar girdik, oralardaki kuşatma harekatı devam ediyor, DEAŞ tamamen artık kaçıyor, PYD ve YPG ile mücadele kararlı bir şekilde sürüyor. Bizi tehdit eden hangi unsur varsa o unsurları tehdit eden o bölgelerden temizleyeceğiz" şeklinde konuştu.



Irak'ta da benzer oyunların hazırlıkları olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye ile Irak arasındaki yeni gelişmeleri anlatarak "DEAŞ, YPG denilen örgütlere verilen gizli açık desteğin, paratoner gibi dünyadaki tüm teröristleri, tüm sapkın tipleri bölgemize ve ülkemize çekmelerinden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. Kimler tarafından yapıldığını da çok iyi biliyoruz. Aslında çok kısa bir sürede bitebilecek El Bab operasyonunun bu kadar uzamasının gerisindeki sebeplerin gayet farkındayız. Herkesin bir hesabı varsa, bu milletin, bu milletin, hepsinden önemlisi Allah'ın da bir hesabı vardır. Bizim başımıza çorap örmeye kalkanlar kendi başlarına ördükleri ağın farkında değiller. Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner. Bu kirli hesabın döneceği günlerde yakındır" açıklamasında bulundu.



"Biz gönlümüze sınır çizemeyiz"



"Bizim fiziki sınırlarımız başkadır, gönül sınırlarımız başkadır" ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin yurtdışındaki vatandaşlarla birlikte nüfusunun 83.,5 milyona ulaştığını kaydederek, Abdurrahim Karakoç'un "Ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ile kar geliyor gardaşım. Bu hududu kimler çizmiş gönlüme dar geliyor gardaşım" dizelerini okudu. Erdoğan "Biz gönlümüze sınır çizemeyiz. Çünkü tarih bize bunu emrediyor, Allah bize bunu emrediyor" dedi.



Türk milletinin bunca saldırıya rağmen hala ayakta olmasının sebebinin gönül sınırlarının içindeki 100 milyonlarca insanın duası ve teşviği sayesinde olduğunun altını çizen Erdoğan "Hem kendimiz hem de gözünü ve gönlünü bize çevirmiş kardeşlerimiz için güçlü olmak, güçlü kalmak zorundayız. Türkiye yıkılırsa sadece bir ülke yıkılmış olmaz. Bir tarih, bir medeniyet, bir inanç ve kültür kalesi yakılmış olur. Bu millet seviliyor. Ama bizde tüm dünyadaki ümmeti çok seviyoruz" dedi.



Bölücü terör örgütüne karşı verilen mücadelede son 1,5 yılda 871 asker, polis ve korusunun, 337 sivil vatandaşın şehit verildiğini, buna karşılık 10 bine yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini, 12 bine yakın terörist ve onlara yardım eden kişilerin tutuklandığını belirten Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde 248 kişinin şehit olduğunu, 2 bin 193 gazi olduğunu kaydeden Erdoğan, FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 43 bin kişinin tutuklandığını, 95 bin kişinin kamudan ihraç edildiğini açıkladı.



FETÖ'den tutuklanan ya da ihraç edilenlerin mağdur edildikleri yönündeki eleştirilere cevap veren Erdoğan "Ne mağduru. Doğu Almanya, Batı Almanya birleşmesinden sonra devletin yapılanmasında 600 bin kişi devletten çıkartıldı. Bir devlete ihanet olacak ve bu ihanet edenler devletin içinde olacak, siz yeniden bir inşa ihya hareketi yapacaksınız, hala bu mikroplar, virüsler, hainler orada duracak. Böyle bir şey olamaz. Daha bu temizlik bitmiş değil. Bu bitecek, bitmeden olmaz" dedi.



"Ne raporu hazırlarsanız hazırlayın, bizim raporumuzun sahipleri buradadır"



Erdoğan Suriye'de devam eden operasyonda 45 şehit olduğunun altını çizerek, bu operasyonda DEAŞ'a 2 bine yakın, PYD'ye 300'ün üzerinde kayıp verdirildiğini belirtti. Türkiye'de yapılan terör saldırılarına ilişkin konuşan Erdoğan, döviz kuru üzerinden Türkiye ekonomisine darbe vurulduğunu belirtti. Erdoğan "Tüketici ve üreticileri tedirgin ederek ekonomiyi yavaşlatmak için her yola başvuruyorlar. Yatırımları engellemek, yatırımcıları ürkütmek için her fırsat kullanılıyor. AB başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluş ülkemize karşı haksız ithamlar yöneltiyor. Daha müttefik, stratejik ortak dediğimiz ülkelerin yalanlarını, iki yüzlülüklerini, riyakarlıklarını, husumet derecesine varan tutarsızlıklarını saymıyorum bile. Ne raporu hazırlarsanız hazırlayın, bizim raporumuzun sahipleri buradadır. Hans'ın George'nin hazırladığı raporlar bizi bağlamaz, bizi Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın hazırladığı raporlar bağlar. Sanıyorlar ki 'her yerden saldırırsak Türkiye'ye diz çöktürürüz, Türk milletini diz çöktürürüz" açıklamasında bulunarak tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkelerine dikkat çekti.



"Türkiye hücum pozisyonuna geçmiştir"



"Türkiye savunma durumunu terk edip, hücum pozisyonuna geçmiştir" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Kimsenin gelip ülkemizde bizi terör ile ekonomi ile ihanet çeteleri ile hırpalamasına izin vermeyeceğiz, tehdidin kaynağı neredeyse gidip orada yılanın başını ezmekte kararlıyız, bunu böyle bilin" diyerek, Suriye'deki operasyonlarla buna başlandığının altını çizdi. Erdoğan, "Türkiye'nin yanında olmayan karşısındadır prensibi ile mücadele alanımızı genişleteceğiz. Bizi gömmeye çalışanlara cevabımızı bayrağımızı en yükseğe dikerek, ezanımızı en gür seda ile okuyarak, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirerek vereceğiz. Türkiye bunu başarabilecek güce, imkana, azme ve kararlılığa sahiptir" dedi. - ANKARA