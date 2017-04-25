Erdoğan, Mayısta Partinin Başına Geçiyor
AK Parti kulislerine göre, üyeliğin gerçekleşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı olağanüstü kongrenin toplanmasının ardından en geç haziran ayı ortasına kadar genel başkanlık koltuğuna oturacak.
AK Parti kulislerine göre, üyeliğin gerçekleşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı olağanüstü kongrenin toplanmasının ardından en geç haziran ayı ortasına kadar genel başkanlık koltuğuna oturacak.
Kaynak: Dunya.com
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