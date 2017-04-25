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Erdoğan, Mayısta Partinin Başına Geçiyor
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Erdoğan, Mayısta Partinin Başına Geçiyor

AK Parti kulislerine göre, üyeliğin gerçekleşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı olağanüstü kongrenin toplanmasının ardından en geç haziran ayı ortasına kadar genel başkanlık koltuğuna oturacak.

Erdoğan, Mayısta Partinin Başına Geçiyor

AK Parti kulislerine göre, üyeliğin gerçekleşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı olağanüstü kongrenin toplanmasının ardından en geç haziran ayı ortasına kadar genel başkanlık koltuğuna oturacak.

Kaynak: Dunya.com

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