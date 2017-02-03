Erdoğan, Mart Ayında Rusya'ya Gitmeyi Planlıyor

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ikili ilişkileri görüşmek için mart ayının ilk yarısında Rusya'ya gitmesinin planlandığını söyledi.

ZİYARET MART AYININ İLK YARISINDA

Rus basınına konuşan Diriöz "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyaretinin mart ayının ilk yarısında gerçekleşmesi planlanıyor. Bu ziyaret çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştireceği görüşme, ikili arasındaki son 6 aydaki dördüncü görüşme olacak" ifadelerini kullandı.

GÜNDEMDE VİZE SERBESTİSİ OLACAK

Görüşmede ikilinin ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönündeki adımların ele alınacağını aktaran Diriöz, Rusya'nın Türk vatandaşlarına vize serbestisinin getirilmesi konusunun da ajanda da olacağını belirtti: "İlk olarak ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli olduğu için işadamları ve politikacılara vize serbestisi getirilmesini gündeme getireceğiz."