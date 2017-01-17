Erdoğan: Kredi Vermeyen Karşısında Bizi Bulur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SGK binalarının açılış töreninde ekonomiye dair önemli uyarılarda bulundu. Bankaları uyaran Erdoğan, "Sektörün sahipleri girişimciye, yatırımcıya kredi musluklarını açmıyorsa karşısında bizi bulacaktır" dedi.

"SALDIRI ARACI OLARAK EKONOMİ"

"Ülkemize yönelik saldırıların en önemli araçlarından biri de ekonomidir" diyen Cumhurbaşkanı, "Paranızı bankada tutun dendiği zaman bu ne demektir biliyor musunuz? Paranı finans kuruluşlarının sahiplerine ver. Patronları hiç yatırım yapmadan korkunç vurgunlar vursunlar" diye konuştu.

Erdoğan, "Sektörün sahipleri durumunda olanlar girişimciye, yatırımcıya kredi musluklarını açmıyorsa karşısında bizi bulacaktır" dedi.

Erdoğan, "Terör örgütlerinin eylemlerine baktığınızda, işin gerisinde ekonomik bir mesaj görürsünüz. Oradan sizi çökertmek isterler. İstanbul'a bir gün bölücü örgütün, bir gün DEAŞ'ın saldırması tesadüf değildir. Meselenin tüketiciyi tedirgin ederek ekonomiyi yavaşlatmak olduğunu kim inkar edebilir? Bakıyorsunuz domates tarlada 1 lira, pazara 7-8 liraya geliyor. Neden? İnsaf, insaf" dedi.

"TAHRİK OYUNLARI OYNANIYOR"

Erdoğan, "Biz, milletimize en ideal yaşam alanlarını hazırlamakla yükümlüyüz. İstanbul'a belediye başkanı oldum ilk manşet, İstanbul'da kadın erkek ayrı yerler ayrılıyor dediler. Hatta o ara Pendik'te bir kardeşimiz trenden düştü, dediler ki başı açık diye attılar. Bu ülkede hakikaten bu kadar gaddarca saldıranlar var. Düşünceye fikre saldıranlar var" dedi.

"Suriye'deki muhalif grupları ülkemize karşı tahrik etmek için oynanan oyunları bilmiyor değiliz" diyen Cumhurbaşkanı, "6-8 Ekim Kobani olayları'nda yaşananlar hafızamızda taze. Ben Kürt kardeşimi, beni yaradan Allah ne emrediyor ondan severim" diye konuştu.

Erdoğan, "Bütün terör örgütlerine açıkça meydan okuyorum, elinizden geleni ardınıza koymayın. Ülkemiz üzerinde oyun oynayanların tümünü yerle yeksan edeceğiz" diye konuştu.

"İCRAATLE YAPIYORUZ"

Sosyal güvenlik sistemi dışında kalan kimsenin olmadığını belirten Erdoğan, "Sosyal bir hukuk devletiyiz derken bunu lafla yapmıyoruz, icraatla yapıyoruz. Sadece kendi vatandaşlarımızla kalmıyor, ülkemizdeki 3 milyon sığınmacının temel ihtiyaçlarını da biz karşılıyoruz" diye devam etti.

Batının Türkiye'de çok daha zengin olduğu hâlde mültecilere yardım etmediğini ifade eden Erdoğan, "Milletimizin desteğiyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok" dedi.