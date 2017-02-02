Erdoğan Gurbetçilere Çağrı Yaptı, Yeni Kampanyayı Açıkladı: Komşunu da Al Gel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm sektör temsilcileri ile düzenlenen konferansta konuştu. Erdoğan, yaptığı konuşmada yeni bir kampanya başlattıklarını açıkladı. Erdoğan, "Biz yurtdışındaki vatandaşlarımızın tamamını ülkemizin fahri turizm elçileri olarak görüyoruz ve onları ülkemizde tatil yapmaya davet ediyorum. Hatta komşularını alıp gelsinler" dedi.

"DÜĞÜN, SÜNNET TÖRENLERİNİ ÜLKEMİZDE YAPSINLAR"

Tüm turistlere Türkiye'ye davet eden Erdoğan, "Yurt dışında 5 milyon vatandaşımızı var. Bu vatandaşlarımız içinde ülkesi ile bağlantıları halen devam eden 3 buçuk milyon vatandaşımız var. Her yıl ülkelerine gelen vatandaşlarımızın sıla-i rahim geleneği mutlaka devam etmelidir. Yanında komşusunu, eşini getiren vatandaşlarımızdan bir isteğimiz daha var. Düğün, nişan, sünnet gibi özel törenlerini ülkemizde yapmalarını bekliyorum" dedi.

İşte o konuşmadan satır başları;

"Doğal ve tarihi güzelliklerimiz korunması konusunda giderek artan bir bilinçlenme olduğunu görüyorum. Devletin turizm sektörünü desteklemesi için çok güçlü sebepleri var. Diğer sektörlerden farklı olarak turizm kendi varlıkları ile hizmet göstermektedir.

"KRİZİ FIRSATA DÖNDÜRECEĞİZ"

Son yıllarda yaşadığımız sıkıntılar bize mahsus değildir. Bölgemizde yaşanan insani dramlar bütün dünya ile birlikte bizi de tehdit ediyor. Türkiye olarak çözümün krizi fırsata çevirecek şekilde yeni bir atılım dönemine girmekten geçtiğine inanıyoruz.Yeni Havalimanız, halen faaliyette olan 55 Havalimanımız, duble yollarla iyi bir yere vardık. İhracatta, turizmde diğer bütün alanlarda bu yaklaşıma yöneliyoruz. Mevcut turizm destinasyonlarımız yeniden canlandırmanın çabası içindeyiz.2002 yılında turizmin üç tane başlığı vardı. Kum deniz güneş. Bunun dışında hareket alanı turizmde yoktu. Ne zaman ki çeşitlenmeye başladık, turistlerin sayısı artmaya başladı.

BAKANLIK KAMPANYA BAŞLATIYOR

İlk etapta turist sayımızı 8 milyon artıracağız. Bunun için de bakanlığımız biz kampanya başlatacak. Türkiye, en güzel toprakların, denizlerin, ağaçların, dağların, yemeklerin, meyvelerin yer yüzünde yaşanacak en güzel zamanların ülkesidir.Hani milletten, dilden olursa olsun herkese cazip gelecek bir ülkeye sahipiz.

"HEPSİNİ ÜLKEMİZE TATİLE BEKLİYORUM"

Halen yurtdışında yaşayan 5 milyon vatandaşımız var. Yurtdışı ile hala bağlantısı olan 3.5 milyon insanımız var. Biz yurtdışındaki vatandaşlarımızın tamamını ülkemizin fahri turizm elçileri olarak görüyoruz ve onları ülkemizde tatil yapmaya davet ediyorum. Ayrıca yurtdışındaki vatandaşlarımızdan düğün gibi özel törenlerini Türkiye'de yapmalarını bekliyorum"