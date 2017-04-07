Erdoğan: "Kobani Olaylarını Bahane Ederek 52 Insanımızın Kanına Girenleri Bakan Yapacaklardı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarında yaşadıkları hayal kırıklığını çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Onlar tamamıyla hissi, 'Türkiye'yi nasıl köşeye sıkıştırırız' mantığıyla yaptıkları açıklamalarda, her zaman söylemişimdir bu açıklamalar siyasidir, objektif değildir, bunlar ısrar dahi edememişlerdir ama hepsi de ters köşe olmuşlardır. Bu kuruluşlar hiç istemeseler de Türkiye'nin ortaya koyduğu başarıyı kabul etmek zorunda kalıyorlar." dedi.



Erdoğan, Adana Sanayi Odasınca (ADASO) düzenlenen "50. Yıl Onur Gecesi"nde, iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.