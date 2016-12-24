Haber: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber'i kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık dakika sürdü.
Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanını Kabul Etti
Haber: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber'i kabul etti.
Haber: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
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