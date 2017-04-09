Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun Darbe Girişimi Ile Ilgili Sözleri) Yalancının Mumu 16 Nisan'a Kadar...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen "İzmir Buluşması"na katılarak vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'nun Darbe Girişimi Ile Ilgili Sözleri) Yalancının Mumu 16 Nisan'a Kadar...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen "İzmir Buluşması"na katılarak vatandaşlara hitap etti.

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