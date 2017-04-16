Erdoğan: Kendilerini Buğdağ Ambarında Görüyorlar, Atı Alan Üsküdar'ı Geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklaması yaptıktan sonra Huber Köşkü önünde toplanan vatandaşlara seslendi.

İşte Erdoğan'ın konuşması:

"Sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gerçekten bir olduk. Adeta yedi düvel saldırdı. Ama bütün bunlara karşı milletim dik durdu. Yurt içi yurt dışı. Sandıkları siz patlattınız. Sizlerle beraber yapacağımız çok iş var. Ama bilesiniz ki bu bizim işimiz değil. Bunlar hep bize patinaj yaptırdılar. Türkiye'de Allah'ın izniyle patinaj olmayacak. Şurada bir saat içinde toplandınız. Bu nasıl bir aşktır. Bu nasıl bir savdadır. Bu millete hizmetkar olmaktan daha büyük bir mutluluk olabilir mi. Bu güne kadar projesi olmayanlar karşımızda konuştu. Ama biz projelerimizle konuştuk. Bugünkü çıkan neticeyle dikkat edin, dünya yüzde 50'lerle, 55'lerle seçim gerçekleştiriyor. Bakın biz yüzde 86 ile katılım gerçekleştirdik. Ve yüzde 51'i evet dedi. Böyle bir katılım var mı ya. Ve bazı televizyonlarda falan, aç tavuk kendini buğday ambarında sanarmış ya, bu neticeyi küçümsemeye gayret edenler var. Boşuna uğraşmayın, boşuna uğraşmayın. Atı alan Üsküdar'ı geçti haberiniz olsun."