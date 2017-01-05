Erdoğan: Keçiören Metrosu 15 Ocak'a Kadar Ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Keçiören Metrosu'nun açılışnda konuştu. Erdoğan konuşmasında " Hem biraz geç ve güç olan bu projenin bitirilmesini sevinçle karşıladım. Bütün Keçiörenli hemşehrim haklarını helal etsin." dedi.

Öte yandan Erdoğan, metronun 15 Ocak'a kadar ücretsiz olacağını sonrasında iki buçuk lira ücret alınacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Keçiören metrosunun milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 1 milyar TL yatırım maliyeti olan bu yatırımla Keçiören'deki trafik sıkıntısını azaltacaktır. Hem biraz geç ve güç olan bu projenin bitirilmesini sevinçle karşıladım. Bütün Keçiörenli hemşehrim haklarını helal etsin."

5 Temmuz Keçiören'in dik duruşunun en güzel örneğidir. Keçiören şehitler verdi. Gaziler verdi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Burada Keçiören'de Yozgat'tan, Çorum'dan, Kırşehir'den, Karadeniz'den, Ankara'nın ilçelerinden gelmiş vatandaşlarımız yaşıyor. Keçiören'de kimse kimse bu Kürt mü, Türk mü, Çerkez mi? diye bakmaz. Bu Sunni mi, bu Alevi mi? diye bakmaz. Buradaki herkes komşudur, kardeştir.

İDAM SLOGANLARINA YANIT VERDİ

Bu konuda kararımı biliyorsunuz. Parlamentodan bu çıktıktan sonra bende bunu onaylarım dedim. Benim inancıma göre katili affetme yetkisi devlette değildir. Devlete yönelik işlenmiş suçlarda devletin affetme yetkisi vardır. Yıllardır Kürt deyip Kürt vatandaşımızın hayatlarını çukurlarla zehir edenleri bu millet gördü. Aynı şekilde Alevi diyerek de bunu yaptılar. Milletimiz hangi kökenden hangi inançtan olursa olsun şunu çok iyi biliyor. Son olarak hayat tarzı üzerinden toplumu birbirini düşürmeye çalışanlar yine yanıldı. Ülkemiz terör örgütleriyle diz çöktürülmeye çalışılıyor. Bugün Türkiye 7 düvele karşı duruyor.

Aynı bedeli ödemek isteyen buyursun gelsin. Hodri meydan. Adam gibi karşımıza çıkamayanlar terör örgütleriyle bizi arkamızdan bıçaklamaya çalışıyorlar. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik böyle de devam edeceğiz. Görüldü ki, bunların derdi bölgeyi DAEŞ'ten temizlemek değil. Ha DAEŞ ha PKK, ha YPG ha FETÖ, ha DHKP-C. Bunların birbirinden hiçbir farkı yok.

15 OCAK'A KADAR ÜCRETSİZ

Öte yandan Erdoğan, metronun Ocak ayının 15'ine kadar ücretsiz olacağını ondan sonra iki buçuk lira ücret alınacağını duyurdu.