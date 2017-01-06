Erdoğan: İzmir'de Büyük Bir Felaketin Önüne Geçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada İzmir şehitlerini unutmadı. Erdoğan konuşmasında, "Dün İzmir'de teröristin üstüne atlayan kahramanımızı gördünüz değil mi? Bu milleti ve devleti kim yıkabilir?" dedi.

"KATİL SÜRÜLERİ"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Bu katil sürülerine gerekli dersler verilecektir. İdam Meclis'ten geçsin ben bunu onaylarım. Bir katili affetmek devletin hakkı değildir. Bu alçakların, bu teröristlerin masum insanları öldürdükten sonra bunları beslemek gibi bir hakka sahip değiliz.

"BU ÖRGÜTLERİ SİLAHLANDIRIP ÜZERİMİZE SALIYORLAR"

Artık şu gerçeği kimse inkar edemez. Bu örgütleri birileri özellikle silahlandırıp Türkiye'nin üzerine salıyorlar. Bu millet ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diyerek 15 temmuz'da darbecileri püskürtmüş bir millettir. Yaptıklarının yanına kar kalacağını düşünüyorlarsa onlara bir kez daha yazıklar olsun.

Bugün kendi bölgesel ve güncel çıkarları için bizim üzerimize terör örgütlerini salanlar yarın aynı ateşi ve aynı ateşin kendilerini yakmaya başladığında yaptıkları yanlışı göreceklerdir ama iş işten geçmiş olacaktır.

"BÜYÜK BİR FELAKETİN ÖNÜNE GEÇİLMİŞTİR"

Dün İzmir'de şehit olan adliye çalışanı ve polis memuruna Allahtan rahmet diliyorum. Ele geçirilen silahlar bombalar ve mühimmat teröristlerin oraya çok büyük katliam için geldiğini gösteriyor. Emniyet teşkilatımızın aldığı önlemler sayesinde teröristler kontrol noktasında durdurulmuş ve büyük bir felaketin önüne geçilmiştir.

"KAHRAMAN POLİSİMİZİ GÖRDÜNÜZ DEĞİL Mİ?"

Dün İzmir'de teröristin üzerine aslanlar gibi atılan, onu etkisiz hale getiren kendisi de şahadete koşan polisimnizi gördünüz değil mi? Bu ülkede İzmir'deki polisimiz gibi 80 milyon kahraman var. Bu ülkede tek başına darbecilere kök söktüren Ömer Halisdemirler var. Bu ülkede tanklara meydan okuyan hanım kardeşlerim, gençler, yaşlılar var.

"CERABLUS'A EL RAİ'YE GİRDİK Mİ GİRDİK"

Urfa işgale karşı direnerek, kendi bağımsızlığını kendisi kazanmış ve bu sebepler de 'Şanlı' sıfatını almıştır. 2015 Temmuz'undan bu yana terörle mücadelede 12 Şanlıurfalı askerimiz polisimiz şehit oldu. 15 Temmuz'da da 4 Şanlıurfalı kardeşimiz FETÖ ihanet şebekesinin karşısına dikilip şehit oldu. Şehitlerimiz var canımız yanıyor ama onların da inlerine girdik, onları tepeliyoruz tepelemeye de devam edeceğiz. Cerablus'a, El Rai'ye girdik mi girdik, El Bab'ı kuşattık mı? Şehitlerimizi bire 10 katlıyoruz. Her şehidin onlara bedeli çok ağır oluyor. Artık gelip de Suriye'den bu toprakları kuşatamayacaksın. Kandil'de, Güneydoğu'da PKK varmış PYD varmış kim olursa olsun bu ülkede terör estirenler bunun bedelini ödeyeceklerdir."