Erdoğan'ın Oy Kullandığı Sandıktan "Evet" Çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta seçmenlerin tercihi "evet" oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta seçmenlerin tercihi "evet" oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile oy kullandığı Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3248 numaralı sandıkta sayım tamamlandı.
Sandıkta kayıtlı 409 seçmenin 354'ü oy kullanırken, oyların 3'ü geçersiz sayıldı.
Geçerli oyların 205'i "evet", 146'sı "hayır" çıktı.