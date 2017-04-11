Erdoğan'ın Mozaik Portresine Son Taş Emine Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a renkli ve milimetrik 5 bin mermer taşı bir araya getirilerek yapılan mozaik portresine son taşı eşi Emine Erdoğan tarafından yerleştirildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa temasları kapsamında kente gelen eşi Emine Erdoğan, merkez Eyyübiye ilçesinde büyükşehir belediyesi tarafından yapımı tamamlanan sanat sokağı ve 5 atölyenin açılışını yaptı.



Törende kısa bir konuşma yapan Erdoğan, sanat sokağının, el emeği, göz nuru sanat eserlerinin sonraki nesillere aktarımında önemli bir köprü vazifesi üstlendiğini söyledi.



Sanatın önemine işaret eden Emine Erdoğan, "Sanat, sadece estetiğin konusu değildir. Sanat aynı zamanda ruhu yücelten bir eğitim sürecidir. İnsanın elini, aklını, kalbini birlikte çalıştırır, sabrı öğretir. İbn-i Sina'nın 'bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder' sözü önemlidir. Bu amaca hizmet eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyorum." diye konuştu.



Daha sonra sokakta sergilenen eserleri inceleyen Erdoğan, atölyelerde el sanatlarıyla uğraşan kadınlarla sohbet ederek eserlerine ilişkin bilgi aldı.



Erdoğan, bir atölyede ise ahşap oymacılığı yapan kadınlardan aldığı tarif üzerine tahtaya motif çizdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresine son taş



Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde mozaik kursuna katılan kadınların eserlerini inceleyen Emine Erdoğan, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a renkli ve milimetrik 5 bin mermer taşı bir araya getirilerek oluşturulan mozaik portresindeki tabloya son 3 taşı yerleştirdi.



El işçiliğindeki dikkatiyle kadınların beğenisini kazanan Erdoğan, "Vallahi kendimi sanatkar hissettim. Bu kadar az bir gayretle sanatçı olmak güzel bir duygu. 5 bin taşla yapılmış. Yapanları kutluyorum ve tebrik ediyorum. Kadınlarımızın 2 aylık emeği var burada kolay değil." dedi.



Eserin tamamlanmasının ardından zılgıt çeken kadınlar, katkılarından dolayı teşekkür ettikleri Emine Erdoğan'a portreyi hediye etti.