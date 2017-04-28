Erdoğan'ın Katıldığı Zirvenin Sürpriz Konuğu Barzani
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Atlantik Konseyi Zirvesi'nde IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin de yer alması sürpriz olarak değerlendirildi. Barzani, protokolde Erdoğan'ın yakınında oturdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Atlantik Konseyi Zirvesi'ne katıldı. Zirvede, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani de sürpriz bir şekilde yer aldı.
ERDOĞAN'IN YAKININDA OTURDU
Normalde listede Barzani'nin adı yoktu. Ancak gazeteciler salona girdiklerinde Barzani'nin de orada olduğunu gördüler. Barzani toplantı sırasında da Erdoğan'ın çok yakınında oturdu.
TSK'NIN OPERASYONLARINDAN SONRA ÖNEMLİ ZİYARET
Erdoğan'la da görüşeceği öğrenilen Barzani'nin Türkiye'de olması son derece önemli. Öyle ki son günlerde TSK'nın Sincar'a düzenlediği operasyonlar ABD ve Rusya'nın tepkisini çekmişti. IKBY yönetimi ise PKK/YPG'ye düzenlenen operasyonlar da Türkiye'yi destekliyor.
Hatırlanacağı üzere IKBY yönetimi daha önce defalarca PKK'yı Sincar'dan çıkması konusunda uyarmıştı.