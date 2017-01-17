Erdoğan'ın Eski Yaveri de Gözaltına Alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nın ilk döneminde yanında yaver olarak bulunan Albay Furkan Özdaban'ın FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

DÜN GECE ANKARA'YA GETİRİLDİ

2014 yılında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk görev döneminde Erdoğan'ın başyaverliğini de yapan Albay Furkan Özdaban daha sonra KKTC'de Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na alay komutanı olarak atanmıştı. Aralarında Futrkan Özdaban'ın da bulunduğu 9 albay FETÖ kapsamında Kıbrıs'ta gözaltına alınıp dün gece Ankara'ya getirildi.