Erdoğan'ın Çağrısı Üzerine Vatandaş Külliye'ye Akın Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları Külliye'ye çağırdı. Erdoğan'ın çağrısına karşılık veren vatandaşlar Külliye'ye akın etti.
Ankara'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda vatandaşlara seslendi. Erdoğan, halkı Külliye'ye davet etti.
VATANDAŞ AKIN ETTİ
17.30'da Erdoğan'ın vatandaşlara hitap edeceği Külliye'nin kapıları açıldı. Vatandaş Erdoğan'a yakın olabilmek için sahne önüne akın etti.
HASAN DOĞAN TWİTTER'INDAN PAYLAŞTI
Bu görüntüleri Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan Twitter hesabından paylaştı.
Erdoğan'ın tweeti: