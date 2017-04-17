Erdoğan'ın Çağrısı Üzerine Vatandaş Külliye'ye Akın Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları Külliye'ye çağırdı. Erdoğan'ın çağrısına karşılık veren vatandaşlar Külliye'ye akın etti.

Erdoğan'ın Çağrısı Üzerine Vatandaş Külliye'ye Akın Etti

Ankara'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda vatandaşlara seslendi. Erdoğan, halkı Külliye'ye davet etti.

VATANDAŞ AKIN ETTİ

17.30'da Erdoğan'ın vatandaşlara hitap edeceği Külliye'nin kapıları açıldı. Vatandaş Erdoğan'a yakın olabilmek için sahne önüne akın etti.

HASAN DOĞAN TWİTTER'INDAN PAYLAŞTI

Bu görüntüleri Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan Twitter hesabından paylaştı.

Erdoğan'ın tweeti:

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