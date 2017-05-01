Erdoğan'ın AK Parti'ye Üye Olacağı Toplantıya Abdullah Gül Davet Edilmedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan MKYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

21 Mayıs'taki olağanüstü kongrede genel başkanın yanında MKYK ile diğer organların seçiminin de yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya Aktay, "21 Mayıs günü hem genel başkan seçimi hem Merkez Karar Yönetim Kurulu ve bütün yönetim kademesinin seçimini içeren bir seçim yapılmış olacak." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI YAPACAK MI?"

"Yarın gerçekleştirilecek törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması yapıp yapmayacağının, rozet takıp takmayacağının" sorulması üzerine Aktay, törenin AK Parti Genel Merkezi'ndeki salonda yapılacağını, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabını beklediklerini kaydetti.

ABDULLAH GÜL DAVET EDİLDİ Mİ?

"Davetliler arasında kurucular kurulu üyelerini de saydınız. Sayın Abdullah Gül'ün ya da Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yarın yapılacak törene gelme durumu var mıdır?" şeklindeki soruya Aktay, "Bu kategoriye kim giriyorsa herkes davetli. Şahıs olarak herhangi bir kişiye özel bir davet yok. Burada sadece kurucular kurulu, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, Merkez Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri yarınki toplantıya davetlidir." yanıtını verdi.

Aktay, herhangi bir kişiye özel bir davet bulunmadığını, söz konusu kurullara üye olanların davet edileceğini, bunun bir parti toplantısı olacağını sözlerine ekledi.

GÜL, LİSTEDEN ÇIKARILMIŞTI

Abdullah Gül, 2016 yılında AK Parti Kurucular Kurulu'ndan çıkarılmıştı.