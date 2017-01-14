Ankara Kulisleri Bu Senaryoyu Konuşuyor: Erdoğan 2 Yılından Vazgeçilebilir

Anayasa paketinin reddedilmesi durumunda hükümetin erken seçim yapacağı iddiaları henüz tüketilmeden, yeni bir iddia ortaya atıldı. Paketin Meclis'te, hatta referandumda kabul edilmesi durumunda da erken seçim yapılacağı tartışılmaya başlandı. Muhalefetin 2017 Kasım ayında erken seçim yapılacak iddialarına, AK Parti'den "Metinde bu imkân var, şartlar gerektirirse yapılır" yorumu geldi.

HANİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 2019'DU

MHP'nin muhalif milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "Sözde 2019'da yürürlüğe gireceği söylenen bu anayasa değişikliği aslında bu geçici madde ile '6 ay içerisinde bununla bağlantılı olarak Meclis gerekli tüzük değişikliğini ve kanunları çıkarır' denmektedir. Hangi sebeple 6 ayla sınırlandırmıştır? Hani 2019'dan sonra yürürlüğe girecek bir anlaşmaydı" dedi.

MHP'YE YÜZDE 7 BARAJ JESTİ

Bu sözlerin ardından kulislerde, AK Parti'nin 'başkanlık sisteminin uygulanması' için 2019'u beklemeyeceği tartışılmaya başlandı. Değişikliğin 2019'dan önce uygulanmaması için MHP ile anlaşma yapıldığı iddialarının da doğru olmadığı öne sürüldü. İktidarın, seçim barajını yüzde 7'ye çekeceği ve bunun yüzde 10 barajına takılma riskine karşı MHP'ye jest olduğu iddia edildi. AK Parti kurmayları da, hazırladıkları metnin, teknik olarak erken seçim yapılmasına ve başkanlık sisteminin 2019'dan önce uygulamaya geçmesine imkân verdiğini kabul ettiler.

"ÜLKE ŞARTLARI GEREKTİRİRSE ERDOĞAN İKİ YILINDAN VAZGEÇİLEBİLİR"

Anayasa paketinin mimarları şunları söylediler:

"Erken seçime gidilirse, yaptığımız değişikliğin gereği, başkanlık sistemine ilişkin tüm hükümler, o seçimden hemen sonra uygulanır. Yeni cumhurbaşkanı, bu Anayasa'daki tüm yetki ve sorumlulukları kullanmaya başlar. Çünkü metinde, seçim şartı dışında, bu yetkilerin 2019'dan önce kullanılamayacağına dair hüküm bulunmuyor. Erken seçime gitmememizin tek nedeni olabilir, o da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kalan iki yıllık süresinden vazgeçmemek. Çünkü seçime gidilirse, 5+5 kuralı işler. Seçilen cumhurbaşkanı ilk 5 yıllık süreyi kullanmaya başlar. Bu durumda 2019'a kadar olan iki yıllık süreden vazgeçilmiş olur. Biz bu nedenle tercih etmeyiz. Ama ülke şartları gerektirirse, bu iki yıldan da vazgeçilebilir."