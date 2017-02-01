Erdoğan ile Yıldırım Arasındaki Referandum Görüşmesi Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın akşam saatlerinde biraraya geleceği haberi Ankara'da hareketliliğe sebep oldu. 18:45 yapılacağı duyurulan görüşme 19:30'da başladı.

CUMA GÜNÜ YAPILACAK OLAĞAN GÖRÜŞME ÖNE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki kabulün, olağan bir görüşme niteliğinde olduğu da kaydedildi. Devlet Günü kapsamında genellikle perşembe günleri yapılan olağan görüşmenin Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yarın gerçekleşecek ziyareti nedeniyle bu akşam yapıldığı belirtildi.

Görüşmede Merkel'in Ankara temaslarının da gündeme geldiği kaydedildi. Yıldırım, görüşme için Genel Merkez'de toplanan AK Parti MYK toplantısının ardından Saray'a geçti.

ANA GÜNDEM REFERANDUMDU

Basına kapalı yapılan sürpriz görüşme planlanan zamandan 50 dakika gecikmeli başladı.

Erdoğan'la Yıldırım arasında 3 saat süren görüşmenin ana gündem maddesini anayasa değişikliği çerçevesinde nisan ayında yapılacak referandum takvimi oluşturdu. Erdoğan ile Yıldırım görüşmesinde referandum tarihi ve oylama güvenliğinin konuşulduğu kaydedildi.

Geç saatlere kadar süren sürpriz görüşme öncesinde bazı bakanların da Saray'a gideceği belirtilirken, görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım arasında başbaşa gerçekleştiği öğrenildi. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

KABİNE REVİZYONU İDDİALARINA YALANLAMA

Öte yandan görüşme devam ederken kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay, Erdoğan-Yıldırım görüşmesinde kabine revizyonu meselesinin gündeme geleceği yönündeki haberleri yalanladı.