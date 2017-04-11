Erdoğan: İdam İçin Gerekirse, Bir Daha Referanduma Gideriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da kalabalıktan yükselen 'İdam isteriz' sloganı üzerine, "İdam için gerekirse, bir daha referanduma gideriz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da kalabalıktan yükselen 'İdam isteriz' sloganı üzerine, "İdam için gerekirse, bir daha referandum a gideriz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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