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Erdoğan: İdam İçin Gerekirse, Bir Daha Referanduma Gideriz
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Erdoğan: İdam İçin Gerekirse, Bir Daha Referanduma Gideriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da kalabalıktan yükselen 'İdam isteriz' sloganı üzerine, "İdam için gerekirse, bir daha referanduma gideriz" dedi.

Erdoğan: İdam İçin Gerekirse, Bir Daha Referanduma Gideriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da kalabalıktan yükselen 'İdam isteriz' sloganı üzerine, "İdam için gerekirse, bir daha referandum a gideriz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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