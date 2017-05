Erdoğan Hindistan'da Konuştu

Türkiye'nin rekabet kurallarının işlediği bir ülke olduğunu, kanunların yatırımcılara kolaylık sağlayacak şekilde uygulandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde yatırım yapmak isteyen Hindistan firmalarına her türlü kolaylığı sağlamaya biz hazırız" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Hindistan'a geldi. Erdoğan, Raj Ghat Otel'de düzenlenen Hindistan-Türkiye İş Forum'unda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hindistan'ın bağımsızlığından itibaren ilişkilerimize hep dostluk ve işbirliği havası hakim olmuştur" dedi. "Geldiğimiz noktada ekonomik işbirliğini derinleştirip bunu çeşitlendirerek arttırmak istiyoruz. Bizim bu konuda kararlılığımız tamdır ve samimidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



"Gerekli yasal zemini inşa etmememizin ve özellikle kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması müzakerelerini başlatmamızın isabetli olacağına inanıyorum. Türk-Hint İş Konseyi'nin de ikili ekonomik işbirliğimizin ve karşılıklı yatırımların arttırılmasına katkı sağlayacak ve daha etkin bir mekanizma haline getirilmesini arzu ediyoruz" dedi.



"İKİLİ TİCARET HACMİMİZİN 6.5 MİLYAR DOLARA ULAŞMASI MEMNUNİYET VERİCİDİR"



İkili ilişkilere değinen Erdoğan, "Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonunun İstanbul'da, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve DEİK'in ise Yeni Delhi'de irtibat ofisi açmalarının yararlı olacağını düşünüyorum. Bunlar her iki ülke sektörleri arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak imkanlardır, fırsatlardır. Hindistan ile ikili ticaret hacmimizin 2016 yılı sonu itibari ile yaklaşık 6.5 milyar dolara ulaşması memnuniyet vericidir. Bu rakamın gün geçtikçe artması ve yakında gerçek potansiyeline ulaşacağını düşünüyoruz. Ancak ikili ticaret hacminin dengesiz olduğu ve uzun yıllar boyunca ülkemiz aleyhine gerçekleştiği de bir gerçektir. Geçtiğimiz yıl itibariyle 652 milyon dolar olan ihracat, 5 milyar 757 milyon dolar ithalat olarak gerçekleşen bu dengesizliğin ülkemiz açısından sürdürülebilmesi çok zor. Bu bakımdan karşılıklı yatırımların arttırılmasını ticaret hacminin hızla dengelenmesine yönelik adımlar atılmasını önemli görüyoruz. Türk firmalarının Hindistan'daki yatırımlarına gelince, 212 milyon dolarken Hindistan'ın Türkiye'deki yatırımlarına baktığımız zaman 110 milyon dolar. Burada da aradaki fark ciddi mana da az" şeklinde konuştu.



Türkiye'nin rekabet kurallarının işlediği bir ülke olduğunu, kanunların yatırımcılara kolaylık sağlayacak şekilde uygulandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde yatırım yapmak isteyen Hindistan firmalarına Yatırım Destek Ajansımız ve diğer kuruluşlarımız vasıtasıyla her türlü kolaylığı sağlamaya biz hazırız" dedi.



"2016'DA TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜZDE 2.9 BÜYÜDÜ"



"Ticaretimiz üzerindeki kur baskısını azaltmalıyız. Yani bununla kendi milli paralarımızla karşılıklı olarak ithalat ve ihracatı yapabiliriz" diyen Erdoğan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



"Türkiye, 2011-2015 yılları arasında ortalama yüzde 7.1 büyümüştür. 2016 yılında ise yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 2.9'luk bir büyüme oranına ulaşmıştır. Türkiye ekonomisinin 2017 yılında 2018 yıllarında sırasıyla yüzde 4 buçuk, 5 seviyesinde büyüme elde etmesi beklenmektedir. Bu oranların üzerine çıkacağımıza da inanıyorum."



