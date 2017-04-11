Erdoğan: Hiçbir Terör Örgütünün Sınırlarımızın Dibinde Bayrak Sallamasına İzin Veremeyiz (2)

TİCARET BORSASI'NIN AÇILIŞINI YAPTI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da konuşmasının ardından makam aracıyla Ticaret Borsası'na geçti. Yol boşunca kendisine sevgi gösterisinde bulunanlara el sallayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Şanlıurfa Ticaret Borsası binasının açılışını yaptı. Erdoğan, kurdeleyi kestikten sonra kentten ayrılmak üzere GAP Havalimanı'na geçti.



