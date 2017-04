Erdoğan: 'Her Türlü Ilerlemeyi Sakin ve Teslimiyetçi Olanlar Değil, Cesur ve Itiraz Edebilen...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her zaman ve her yerde özür dileyen. Şamar yeyince karşılık vermeyen insan tipini şiddetle eleştiririz. Buna karşılık her türlü ilerlemeyi sakin ve teslimiyetçi olanlar değil, cesur ve itiraz edebilen kimseler gerçekleştirebilir diyerek başka bir insan tipini çıkarır."