- Mersin Şehir Hastanesi
Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Erdoğan: "Hedef Türkiye'yi Dünyanın 10 Ekonomisinden Biri Yapmak"
- Mersin Şehir Hastanesi Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'ne...
- Mersin Şehir Hastanesi