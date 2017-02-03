Erdoğan: 'Hedef Türkiye'yi Dünyanın 10 Ekonomisinden Biri Yapmak'

- Mersin Şehir Hastanesi

Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.