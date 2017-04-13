Erdoğan, Hastaneyi Aratıp İbrahim Erkal'ın Sağlık Durumunu Sordu

Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve yoğun bakıma alınan İbrahim Erkal, geçirdiği beyin kanamasından dolayı ciddi bir ameliyata alınmıştı. Ameliyattan çıkan İbrahim Erkal, hala yoğun bakımda ve hayati tehlikesi sürüyor.

ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Üzücü haberi alan ailesi, yakınları, sevenleri ve dostları hastaneye koştu. Hastaneye gelenler Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Olay gecesi 23.30'a kadar İbrahim Erkal ile birlikte olan Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Suha Dengizek "Beraberdik ayrıldıktan sonra İbrahim Bey evine gitti. Eve varınca aracını valeye veriyor. Daha sonra yere düşüyor. Yaklaşık bir saat sonra site içerisinde bir bayan yerde baygın görüyor" dedi. Dengizek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Erzurum mitingi sonrası uçakta yanında bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ vasıtasıyla kendilerini aradığını ve sanatçı hakkında bilgi aldığını belirterek geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

OPERASYON 2.5 SAAT SÜRDÜ

Erkal'ın tedavi gördüğü hastane yetkilileri dün son durumla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Beyin kanaması ön tanısı ile hastanemize getirilen evinin otoparkında düşmüş olarak bulunan Erkal'ın son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır. Hastamız ameliyata alınmıştır."

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Beyin kanaması ön tanısı ile 12 Nisan Salı günü Liv Hospital'a getirilen Değerli Sanatçı İbrahim Erkal'ın dün yapılan ameliyatında kanama alanı temizlenmiştir. Bu sabah yapılan son tetkiklere göre yeni bir kanamanın olmadığı ancak tıbbi tedaviye rağmen beyin ödeminin artmış olduğu gözlenmiştir. Hastamızın hayati tehlikesi devam etmektedir.