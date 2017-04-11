Erdoğan: 657 Sayılı Memur Kanununun Mutlaka Değişmesi Gerekir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV-A Haber canlı yayınında gençlerin sorularını yanıtladı. Özel şirketlerde 25 yaşında gençlerin yönetici olabildiğini açıklayan ERdoğan, gençlerin önünün açılması gerektiğini söyledi.

657 sayılı istihdam politikası kanununun buna engel olduğunu da belirten Erdoğan, "memur kanunu" olarak da bilinen bu düzenlemenin değişmesi gerektiğini açıkladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

"İSTİHDAM POLİTİKASINI DEĞİŞTİRELİM"

İnşallah Türkiye'de 2019 Kasım'ında Başkanlık seçimi yapıldığında artık Başkan dışarıdan rahatlıkla elemanlar alacak. Benim burada bir tezim var. 657 sayılı özellikle bu istihdam politikasının değişmesi lazım. Nedir bu mesala 12 yıl dolmadan birisi müsteşar olmaaz. Şimdi bu yanlış bir şey bunun değişmesi lazım. Temenni ederim ki o dönemde parlamento içinde bir uzlaşma sağlanır da bunlar da kalkar. Mesele yıl değildir. Mesel hem bilgidir hem de o bilgiyi iyi yönetmektir.

"12 YIL ÇALIŞSIN SONRA MÜSTEŞAR OLSUN YOK"

Şimdi bugün özel sektöre bakın. Özel sektörün içersinde 25 yaşında bir gencin, ama iyi yetişmiş bir gencin, 30 yaşında bir gencin ama iyi yetişmiş bir gencin 5 milyar dolar 10 milyar dolarlık bir şirketi babası ona veriyor o yönetiyor. Bütün mesele o kabiliyetin olmasıdır. O kabiliyeti yakaladığınız zaman zaten alır işi götürürsünüz. Ben diyorum ki Türkiye'de de biz artık bunu yakalamamız lazım. 12 yıl çalışsın sonra müsteşar olsun yok. Akıl yaşta değil baştadır.