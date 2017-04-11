SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Erdoğan: Gavur Topraklarında Esir Yaşayamam!
Erdoğan: Gavur Topraklarında Esir Yaşayamam!
Erdoğan: Gavur topraklarında esir yaşayamam!...
11 Nisan 2017 Salı 22:34
Erdoğan: Gavur topraklarında esir yaşayamam!...
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Yaşam
»
Haber
[9488803] DailyMotion.com
10
45
16
sponsored ads
Çağla Şıkel din mi değiştirdi! Görenler gözlerine inanamadı
Putin'den tüm dünyayı tedirgin eden iddia
Erdoğan: Gençlerin önünü tıkayan 657 sayılı memur kanunu değişmeli
Referandum yorumu büyük ses getirdi: Saçmalamayın artık
İşte "kararsız ve utangaç" seçmenin dağıtıldığı son referandum anketi
Erdoğan canlı yayındayken, twitter hesabından yeni bir video paylaştı
Dev ihaleyi Vestel kazandı!
Referandum için oy oranı verdi: Çıkarsa siyaseti bırakacağım
Amcaları eziyet çekmesin diye ürettiler, seri üretime geçtiler
Referanduma 5 gün kala elindeki son anketi açıkladı
Havaalanında uyuşturucu ile yakalanan ünlü oyuncunun cezası belli oldu
Tayt giymek yine 'tahrik' sayıldı!
'Vatanım Sensin'de sonunda izleyicinin beklediği an geliyor!
Cimbom'un yeni hocasını açıkladı
"Evime gel" dediği kadın vekilden içinde "şeref" geçen çok ağır yanıt
Erdoğan canlı yayına helallik isteyerek başladı
Arapların yeni gözdesi oldu! Para yağıyor
Marmara Denizi'nde, İstanbul açıklarında korkutan deprem!
Erkek arkadaşıyla dans eden Rus kızın eteği düştü
Şaka değil gerçek! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
Bomba transfer! Usta oyuncu Güldür Güldür'de
Kurtuluş için çıktıkları umut yolculukları, pazarlarda bitiyor
Açık açık tehdit etti: ABD'yi nükleerle vururuz
Erdoğan'dan ikinci referandum sinyali!
Dortmund otobüsü yakınlarında patlama oldu
190 torba pusula 5 asma kilitli özel güvenlikli odaya konuldu
Ünlü oyuncu kendisine "at gibi" diyenlere inat tığ gibi oldu
Türk oyuncu, Hollanda'da sessiz sedasız evlendi
Figen Yüksekdağ'a hapis cezası! Hakim indirim yapmadı
İran topa sert girdi: ABD'nin bir sonraki adımı cevapsız kalmaz
Quaresma, Beşiktaş'ın tüm sistemini değiştirecek
Bombalı saldırı ardından otobüs bu hale geldi!
Ömür Varol'un yerine getirilen isim belli oldu
Recep İvedik 5'ten kazandığı para dudak uçuklattı
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "Bilseydim çağırmazdım" sözlerine cevap verdi
Bombalı saldırı ardından otobüsteki Emre'den haber var
Neslihan, tek imza ile 1.2 milyon TL'yi cebe koydu
"Kocaman geliyor" derken Fener sağ gösterip sol vurdu
Sahip olduğu tay, Serdar'ın yüzünü güldürdü
Amerika'nın 4 ayda yapamadığını Türkiye 4 saatte yaptı
Erdoğan'dan kritik görüşme! Dev turnuva Türkiye'ye dönecek mi
Eski haline dönebilmek için 60 bin TL ödeyecek
Fenerbahçe yeni Webo'yu buldu
Çıkan haberlerle dalga geçti: Hiçbir yere gitmiyorum
General Motors'u tahtından etti! İşte ABD'nin en değerlisi
Bankaların yarışı vatandaşa yaradı! Faizler rekor seviyede
Bu fotoğraf Galatasaraylıları kahretti
Kendisine "çırpı bacak" diyen takipçisine ayarı verdi
Kerkük'te Kürt bayrağı muamması
Doktora giden bebeğin komik halleri