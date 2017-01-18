Erdoğan Fındık Üreticilerinin Umudu Oldu

Fındık üreticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındıkla ilgili çağrısı sonrası fiyatlardaki yükselişin devam ettiğini belirtti.



Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan fındıkta fiyatlar artış göstermeye devam ediyor. Yaklaşık 1,5 aydan bu yana 10.25 TL olan fındık fiyatları üç günde 75 kuruşluk bir artışla 11 TL'ye yükseldi. Haftaya 10.50 TL ile başlayan, dün ise 10.75 TL olan fındık fiyatları bugün de 11 TL'ye çıktı. Fındıkta yaşanan fiyat artışlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan İŞKUR hizmet binalarının toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada fındıkla ilgili sözleri de üreticileri mutlu etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Başbakanlığı döneminde fındıkta yaşanan problemlerden örnekler verdi. Fındığı depolara yığıp, parasını önceden ödeyenler olduğunu dile getiren Erdoğan, bu konuda hassas olunması gerektiğini dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık ile ilgili yaptığı konuşmayı ve fiyatlarda yaşanan artışı değerlendiren Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık fiyatlarının hak ettiği değeri alacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık ile ilgili yaptığı konuşmanın ise üreticiyi umutlandırdığını ve ilerleyen günlerde fındıkta devletin etkisinin olabileceğini söyledi.



"CUMHURBAŞKANIMIZIN KONUŞMASI PİYASAYI OLUMLU ETKİLEYECEKTİR"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık hakkında yaptığı konuşmanın ilerleyen günlerde fındık piyasasına olumlu yansımaları olacağının altını çizen Soydan, "Cumhurbaşkanımızın Tarım Bakanı'nın da bulunduğu bir alanda fındık ile ilgili konuşması gerçekten biz üreticiler için çok önemliydi. Fındıkta yaşanan sorunların Cumhurbaşkanımız tarafından söylenmesi bizim aylardır beklediğimiz bir durumda. Bu sözler dolayısıyla fındık piyasasına olumlu bir etki yapacağını düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte fındıkta devletin olacağının sinyalleri verilmiş olundu. Fındıkta bu süreçten sonra mutlu olacağımızı fiyatlarında hak ettiği değere kavuşacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın fındık ile ilgili konuşması üreticiyi son derece mutlu etti" dedi.



"ÜRETİCİ FINDIĞIN HAK ETTİĞİ DEĞERİ ALMASI İÇİN DİRENDİ"



Fiyatlarda üç günlük artışı da değerlendiren Soydan, "Fındıkta az rekolteli bir yılı geride bıraktık. Buna rağmen fındık fiyatlarının maliyetin altında kalması kamuoyunun moralini bozmuştu. Üretici ihtiyacı olduğu halde direndi ve fındığını satmadı. Bunların sonucunda fındıkta üç günden bu yana fındıkta bir kıpırdanma oldu ve 75 kuruşluk bir artış yaşandı. Üretici memnun oldukça fındığını satmaya başlayacaktır" diye konuştu.