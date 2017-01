Erdoğan: "Fetö'nün Afrika'dan Temizlenmesinde Sorumluluk Üstlenmeye Hazırız"

Tanzanya Devlet Başkanı Magufili ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdit olduğuna dikkat çekerek, "Biz tüm dostlarımızı bizim yaşadığımız sıkıntılara, acılara, hayal kırıklıklarına maruz kalmamaları için bu örgüt hakkında bilgilendiriyoruz. Bizler bu terör şebekesinin Afrika'dan temizlenmesinde Maarif Vakfı, TİKA ve diğer kuruluşlarımızla sorumluluk üstlenmeye hazırız" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinin ilk durağı olan Tanzanya'da, Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli ile Devlet Başkanlığı Sarayında bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından iki lider, heyetler arası görüşmelere de başkanlık etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Magufuli Türkiye ile Tanzanya arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



"İki ülke arasında ciddi bir iş birliği potansiyeli olduğunu gördük"



Konuşmasına başlarken, "Afrika'nın Çatısı" olarak nitelenen Kilimanjaro'ya 'selam' diyen Darüsselem'a, bölgenin incisi Zanzibar'a, Serengeti'ye, Tanganika Gölü'ne ev sahipliği yapan Tanzanya'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine ve heyete gösterilen yakın ilgi, sıcaklık ve konukseverlik için teşekkür etti.



İkili ve heyetler arası yaptıkları görüşmelerin her iki ülkenin geleceği için çok faydalı ve verimli geçtiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki ülke arasında çok ciddi bir iş birliği potansiyeli olduğunu gördük. Ekonomi, ticaret, turizm, tarım, demiryolu, endüstri ve inşaat alanlarında yeni projelerle iş birliğimizi önümüzdeki süreçte daha da derinleştireceğiz. İmzaladığımız anlaşmalar bu yöndeki kararlılığımızı çok açık, net gösteriyor. Aynı şekilde bana eşlik eden çok farklı sektörlerden 150'ye yakın iş adamıyla Türkiye olarak bu iş birliğine verdiğimiz önemi de ortaya koymuş olduk" ifadelerini kullandı.



"Tanzanya'nın kalkınmasına katkıda bulunacak yatırımların artmasını arzu ediyoruz"



Devlet Başkanı Magufuli ile Türkiye-Tanzanya İş Forumunda iki ülke iş adamlarına hitap edeceklerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Hedefimiz iş adamlarımıza yeni bir heyecan vermek, onları geleceğe çok daha farklı bir şekilde hazırlamak. Türkiye olarak istihdam oluşturacak, Tanzanya'nın kalkınmasına katkıda bulunacak yatırımların daha da artmasını arzu ediyoruz. Bu konuda müteşebbislerimizi her fırsatta teşvik ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Tanzanya makamlarının da kendilerine hür türlü kolaylığı göstereceklerine eminim. Çünkü 150 milyon doların altında seyreden ikili ticaret hacmimizi çok daha yükseklere çıkarmamızın gereğine inanıyorum. Onun için ortak gayretlerimizle bunu ilk etapta 250 milyon dolara, akabinde 500 milyon dolara çıkarma gibi bir hedefimizin olması noktasında ikili görüşmelerde mutabık kaldık. Son yıllarda kat ettiğimiz mesafe bu rakamların ulaşılabilir olduğunu gösteriyor."



"Milletimiz, 15 Temmuz'da meşru yönetimine sahip çıkmıştır"



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Türkiye'nin 15 Temmuz gecesinde FETÖ'nün darbe girişimine maruz kaldığını anımsatarak, "Aralarında kadınların, gençlerin, yaşlıların, çocukların da olduğu 248 insanımız darbeciler tarafından şehit edilmiş, 2 bin 193 vatandaşımız yaralanmıştır. 7'den 70'e milletimizin tamamı sokaklara çıkarak, o gece tarihe geçecek bir mücadeleyle ülkesine, demokrasisine ve meşru yönetimine sahip çıkmıştır. Gerek adli, idari ve güvenlik birimlerimizin tespitleri gerekse sanık ifadeleri bu kanlı teşebbüsün failinin Fetullahçı Terör Örgütü olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu örgüt sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için de büyük bir tehdittir. Bunu bir dost olarak, bir kardeş olarak söylemek zorundayım, onun için de bunu açıklıyorum. Biz tüm dostlarımızı bizim yaşadığımız sıkıntılara, acılara, hayal kırıklıklarına maruz kalmamaları için bu örgüt hakkında bilgilendiriyoruz. Kıta genelinde örgüte karşı verdiğimiz mücadelede değerli dostum Magufuli'nin desteğine güveniyorum. Bizler bu terör şebekesinin Afrika'dan temizlenmesinde Maarif Vakfı, TİKA ve diğer kuruluşlarımızla sorumluluk üstlenmeye hazırız" dedi.



"Türkiye, afrika'da eğitim alanında önemli projelere imza attı"



Türkiye'nin Afrika kıtası genelinde eğitim alanında önemli projelere imza attığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an 4 bin 500 Afrikalı öğrenci hiçbir ücret ödemeden Türkiye'de eğitim öğretim alıyor. Sadece geçen yıl 31 Tanzanyalı öğrenciye burs imkanı sağladık, bu sayıyı arttırmak mümkündür. Önümüzdeki süreçte bu devam edebilir. İnşallah bu öğrencilerin eğitimlerini bitirdiklerinde eczacı, mühendis, doktor, öğretmen, siyasetçi, bakan olarak en güzel şekilde hizmet edeceklerine inanıyorum. Bunun somut örneklerini görmekten de çok büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.



"İki ülke güçlerini birleştirdiğinde büyük projeleri hayata geçirecek"



Türkiye'nin Afrika kıtasına yaklaşımının çerçevesinin "karşılıklı saygı ve ortaklık" olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Tek tarafın zenginleştiği, diğer tarafın da insan kaynağı, emek ve alın teriyle bu zenginliğe destek olduğu bir modeli asla tasvip etmiyoruz. Somali örneğinde olduğu gibi gerekirse her türlü riski alarak dostlarımızın, kardeşlerimizin ellerinden tutuyor, onları ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Burada da koordinasyon ofisi olan TİKA gibi kurumlarımız aracılığıyla beraberce kalkınmanın yollarını arayabiliriz. Türk Hava Yollarımız Afrika'nın birçok noktasına doğrudan uçarak en güvenli ve etkin şekilde kıtayı dünyaya adeta üyeleri arasında en yüksek ikinci büyüme oranına sahip ülke olarak tecrübelerimizi, birikimlerimizi Tanzanya ile paylaşmaya hazırız. Tanzanya, doğal kaynakları, bölgedeki istikrarlı duruşu, dinamik nüfusu ve Sayın Cumhurbaşkanı Magufuli'nin kararlı duruşu sayesinde giderek güçlenen bir ülke konumuna gelecektir."



Tanzanyalıların günlük hayatlarında çok kullandıklarını belirttiği ve Türkiye'deki karşılığı "Damlaya damlaya göl olur" ifadesini yerel dilde söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah, el ele verdiğimizde, iki ülke güçlerini birleştirdiğinde, büyük atılımları, büyük projeleri hayata geçireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.



Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli: "İş Birliğinin Devam Etmesine Katkı Sağlayacağız"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın zamanda faaliyete geçeceğini söylediği Tanzanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin açılışına Magufuli'yi davet etti. Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli ise sözlerine, Erdoğan'ı ve beraberindeki heyeti selamlayarak başladı. "Çok kıymetli bir heyet bugün size eşlik ediyor. Bu heyet, ülkemize gösterdiğiniz dostluk ve sevginin bir nişanesidir" diyen Devlet Başkanı Magufuli, bu heyetin, farklı alanlarda iş birliğinin devam etmesine katkı sağlayacağını bildirdi.



Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisinin Türkiye'de görev yapmasına onay verdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Devlet Başkanı Magufuli, "Biz Tanzanya'da kadınlara büyük saygı gösteririz. O yüzden Türkiye'deki büyükelçimizin kadın olmasını istedik" dedi.



Devlet Başkanı Magufuli, Erdoğan'ın Afrika ziyaretine Tanzanya'dan başlamasının onur verici olduğunu belirterek, "Benim kabilemde bir atasözü vardır. Eğer annenizden ilk süt alan kişi sizseniz, her zaman en fazlasına sahip olan siz olursunuz" değerlendirmesinde bulundu.



Toplantının ardından iki lider el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi, ardından da iki ülke heyetleri aile fotoğrafı çektirdi.



İki Ülke Arasında İmzalanan Anlaşmalar



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli huzurunda Devlet Başkanlığı Sarayında imza altına alınan anlaşma, iş birliği protokolü ve mutabakat zaptları şöyle: Türkiye ile Tanzanya arasındaki "Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması"na Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Tanzanya adına Savunma Bakanı Hüseyin Mwinyi imza attı.



İki ülke arasındaki "Kalkınma İşbirliği Anlaşması"na Türkiye tarafından TİKA Başkanı Serdar Çam, Tanzanya tarafından ise Finans ve Kalkınma Bakanı Philip Mpando imza attı.



"Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"nı Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Tanzanya adına ise Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Mesleki Eğitim Bakanı Joyce Ndalichako imzaladı.



"Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında Mutabakat Zaptı"na Türkiye adına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tanzanya adına Sağlık Bakanı Ummy Ally Mwalimo imza attı.



Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Tanzanya Ulusal Televizyon ve Radyo Kanalı arasında "İşbirliği Protokolü" TRT Genel Müdürü Şenol Göka ile Tanzanya Yayıncılık Kurumu Genel Müdürü Eyüp Riyoba Chacha tarafından imzalandı.



Türkiye Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Tanzanya Dışişleri ve Doğu Afrika İşbirliği Bakanlığı Dış İlişkiler Merkezi arasında "İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tanzanya adına Dışişleri ve Doğu Afrika Bakanı Augustine Magiha imza attı.



İki ülke arasındaki "Turizm Mutabakat Muhtırası" Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tanzanya adına Turizm ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jumanne Maghembe tarafından imza altına alındı.



Türkiye KOBİ Geliştirme ve Destekleme İdaresi ile Tanzanya Küçük İşletmeleri Geliştirme Kurumu arasında "İşbirliğinin Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptı"nı Türkiye adına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tanzanya adına Sanayi Ticaret ve Yatırım Bakanı Charles Mwijage imzaladı.



Tanzanya Havayolları Şirketi (ATCL) ile Türk Hava Yolları (THY) arasındaki "İşbirliği Mutabakat Muhtırası"na Türkiye adına THY Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi, Tanzanya adına ATCL Üst Düzey Yöneticisi Ladislaus Matindi imza attı.



