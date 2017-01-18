Erdoğan: 'Fetö'cülerin Tasfiyesi, Işleri Zorlaştırmak Bir Yana Rayına Oturtmuştur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargıda Birlik Dernegˆi üyeleri ile bir araya geldiği toplantıda, "FETÖ'cülerin tasfiyesi, işleri zorlaştırmak bir yana kolaylaştırmış, hızlandırmış, rayına oturtmuştur. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler hep bu yöndedir. Bugüne kadar FETÖ'cülerin kamudan uzaklaştırılmasından dolayı aksayan bir iş, ortaya çıkan bir mağduriyet henüz görmedim, duymadım. Hatta yılbaşında İstanbul'da yaşanan terör saldırısının failinin yakalanmasında olduğu gibi, gerçekten çok zor ve takdir edilmeyi hak eden işlerin üstesinden başarıyla gelindiğini görüyoruz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK terör örgütü ile bunlar (FETÖ) ortak, müşterek çalışıyorlar. Bugün bizim emniyet teşkilatımız içerisinde bunlar var mı, var. Silahlı Kuvvetlerimizin içinde bunlar var mı, var. Bunlar terör örgütlerinin işini ciddi manada kolaylaştırıyorlar ama her geçen gün eriyorlar, daha da eriyecekler veya terk edecekler."