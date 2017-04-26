Erdoğan-Fermacu Ortak Basın Toplantısı

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Türkiye'nin, Somali'de uzun süren çalışma sürecinin ardından ülkenin yeniden kurulmasına önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, "Somali, bu özel ilişkiden destek bulmaya devam edecek." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevkidaşı Fermacu, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ziyareti kapsamında çeşitli alanlarda verimli görüşmeler yaptığını ifade eden Fermacu, kardeş ülkeler Türkiye ile Somali arasında karşılıklı saygı ve derin bağlara dayalı ilişkiyi bir kez daha teyit ettiklerini dile getirdi.



Türkiye'nin önemine değinen Fermacu, şunları ifade etti:



"Türkiye, Somali'de çok uzun süren çalışma sürecinin ardından yeniden kurulmasına önemli katkılarda bulunan bir ülke. Somali, bu özel ilişkiden destek bulmaya devam edecek. Kendi devlet kurumları ve ekonomisinin güçlendirilmesi için bu yardımlardan destek bulacak. Şu anda kalkınma ve kültürel değişim iş birliği gibi farklı alanlarda birçok anlaşmaya imza atmış bulunduk. İki ülke arasındaki iş birliği çok hızlı şekilde ilerliyor. Özellikle ticaret ve iş çevreleri arasındaki ilişki son derece yoğun. Ben ve Cumhurbaşkanı Erdoğan halklarımız arasında çok daha yoğun bir ticari faaliyetin yürütülmesi, fikir ve deneyim alışverişi yapılması için farkı alanlarda fırsat yaratmaya karar verdik."



Fermacu, ziyareti kapsamında iki ülkeyi de ilgilendiren önemli konuları görüşme fırsatı bulduklarını dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdiği sıcak karşılama dolayısıyla teşekkür eden Fermacu, "Somali halkı size son derece minnettar. Türk halkına da minnettarız." sözlerine yer verdi.



Konuk Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ı yakın zamanda ülkesinde ağırlamayı istediklerini söyledi.