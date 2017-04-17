Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in Kabrinde Kur'an Okudu

16 Nisan Referandumu'nda halk tercihini yüzde 51.4 ile 'evet'ten yanan kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sonucun ardından bugün çeşitli ziyaretlerde bulundu.

MENDERES VE ÖZAL'IN MEZARLARINI ZİYARET ETTİ

Erdoğan, eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan, Özal'ın mezarını ziyareti sırasında Semra Özal'la da kısa süre görüştü.



FATİH SULTAN MEHMET'İN KABRİNDE KUR'AN OKUDU

Erdoğan daha sonra Fatih Sultan Mehmet'in kabrini de ziyaret ederek burada Kur'an okudu. O anları gazeteci Nevzat Çiçek de sosyal medyadan paylaştı.



EYÜP'E DE GELDİ

Öte yandan Erdoğan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaretinin ardından Eyüp'e geldi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin de eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın karşıladı.



VATANDAŞLAR ERDOĞAN'A SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU

Burada bekleyen vatandaşlar da Eyüp Sultan Camisi'ne girişi sırasında Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan ve beraberindekiler, Ebu Eyyüb El-Ensari'nin türbesini ziyaret edip dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlardan bazılarının sorunlarını dinledi. Vatandaşlar cep telefonuyla fotoğraf çekti.