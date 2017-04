Erdoğan: Eyalet Gündemimizde Yoktur, Olmayacaktır (3)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, referandum da sonra Türkiye'nin eyaletlere bölüneceği iddialarıyla ilgili, "Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucu, en başta gelen müdafi daime şahsım başta olmak üzere biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş, buymuş hiç biri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır. Bunların birçoğu tarih olmuştur. Artık siyaset güncelleniyor. Yönetim sistemleri güncelleniyor. Cumhuriyetimizi üniter yapısı içinde ilelebet payidar kılma konusundaki kararlılığımızı buradan, bir kez daha tekrar ediyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçakla İstanbul'dan Konya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, havalimanında eski Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Vali Yakup Canbolat ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Erdoğan, Davutoğlu ve beraberindeki heyetle birlikte havalimanı yakınındaki Tahir Büyükkörükçü camiine geçerek cuma namazını kıldı. Erdoğan, camiye giriş ve çıkışında yoğun ilgiyla karşılandı. Cami çıkışında kendisini bekleyen halkı selamlayan Erdoğan, kalabalığın yanına gidip bir süre sohbet etti. Bir kişi de Erdoğan'a, fotoğrafının olduğunu bir tablo hediye etti. Erdoğan daha sonra Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndaki mitinge geçti.



Burada ilk olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Vali Yakup Canbolat, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, eski Başbakan Ahmet Davutolu, kürsiye çıkıp konuşma yaptı. DAVUTOĞLU: MİLLETİMİZ HER ZAMAN DOĞRU KARAR VERMİŞTİR



Davutoğlu, konuşmasında meclisten geçen yeni anayasa değişiklik paketinin 16 Nisan'da referandum a sunulacağını belirterek, "Milletimiz, her zaman doğru karar vermiştir. Sözde, kararda, sadece milletindir. O karar ne olursa olsun başımızın tacıdır" dedi. Davutoğlu, "17 Nisan sabahı, dirliğimizi, beraberliği tahkim etme günüdür. 17 Nisan'da Türkiye'nin her köşesinde hep beraber birbirimize selam verelim. Her komşu birbirine selam versin. Türkiye'nin geleceği parlak olacak desin. Kimse o sabah kaos çığırtkanlığı yapmasın. Kimse kaos ve kriz beklentisine girmesin. Beklenti içinde olanları da dünyaya dar ederiz" diye konuştu. Ardından Erdoğan'ın seslendirdiği şiir yayınlandı.



ERDOĞAN;"BİLMEZSEN HADDİNİ, PATLATIRLAR ENSENİ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un bir televizyon kanalında 'evet' oyu kullanacaklara yönelik sözlere tepki gösterdi. Erdoğan, şunları söyledi:



"CHP'nin Konya milletvekilinin neler söylediğini duydunuz değil mi? Neymiş, 'evet' verenleri İzmir'den denize dökeceklermiş. Samsun'dan gireceklermiş, Sivas Amasya, Sakarya, ey gafil, seni Samsun'a sokmazlar. Haddini bil haddini, bilmezsen haddini, patlatırlar enseni. Sen bu ülkeyi ne zannettin, bu milleti ne zannettin. Bunca yıl Konya'nın suyunu içmiş, ekmeğini yemiş birisi, nasıl olur da böyle zırvalar, bilemiyorum. Eminim Konyalı bu densize haddini pazar günü verecek. Tabi onun şahsında aynı izde gidenlere de bildirecektir."



ÖZÜ ÇÜRÜK OLAN BİZE YARAMAZ



Eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "Bu zihniyete ilk dersi pazar günü sandıkta vereceğinize inanıyorum. Bu parti eski ve yeni genel başkanlarıyla, milletvekilleriyle tamamen pusulayı şaşırmış durumda. Ne diyor Konyalı aşıklar biliyor musunuz? Hakkı bilmeyen can, hakka varamaz. Özü çürük olan bize yaramaz. Bunca cehaleti gözün göremez, ilim irfanla dolup taşmadıkça. Milletimizin, özü çürük olanlarla işi olmaz. Konyalının ise hiç olamaz. Bunların derdi büyük. Türkiye'deki yönetim sistemi değişince artık milletin önüne çıkamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Hem göbeğini kaşıyan adam diyerek bidon kafalı diyerek, makarnacı diyerek bu millete hareket edip, hem de bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olma devri bitiyor. Bunlar ondan çıldırıyor. Bundan sonra hükümetler otel lobilerinde, güneş otelde şurada burada, medya patronlarının yanlarındaki pazarlıkla değil, sandıkta doğrudan kurulacak. Kararı siz vereceksiniz" diye konuştu.



"EYALET GÜNDEMİMİZDE YOKTUR"



Erdoğan, referandum dan sonra Türkiye'nin eyaletlere bölüneceği iddialarını da açıklık getirdi. Erdoğan, şöyle konuştu:



"Birkaç gündür bir dedikodu aldı başını gidiyor. Üniter yapı meselesi. Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucu, en başta gelen müdafi daime şahsım başta olmak üzere biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş, buymuş, hiç biri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır. Bunların birçoğu tarih olmuştur. Artık siyaset güncelleniyor. Yönetim sistemleri güncelleniyor. Cumhuriyetimizi üniter yapısı içinde ilelebet payidar kılma konusundaki kararlılığımızı buradan bir kez daha tekrar ediyorum. Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen tüm devletlerimizle gurur duyuyoruz. Özellikle Anadolu'daki ilk devletimiz Selçuklu ile cihan devleti Osmanlı ile ve şartların en zor döneminde kurduğumuz cumhuriyetimizle gurur duyuyoruz ve iftihar ediyoruz. Bizi sen, sevgisiz, susuz, havsız ve vatansız bırakma Allah'ım. Böyle dua ediyoruz." - Konya