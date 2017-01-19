- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma
Muhtarlardan detaylar ve alkış
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 35. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.
Erdoğan: "Ey Kaymakam Sen Kendini Ne Sanıyorsun!"
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma Muhtarlardan detaylar ve alkış İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 35. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads