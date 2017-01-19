Erdoğan: "Ey Kaymakam Sen Kendini Ne Sanıyorsun!"

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma Muhtarlardan detaylar ve alkış İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 35. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan: 'Ey Kaymakam Sen Kendini Ne Sanıyorsun!'

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma
Muhtarlardan detaylar ve alkış
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 35. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.

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