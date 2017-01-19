- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Muhtarlardan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özgürlük, insanlara insanca yaşama erdemini huzurlarına getirmektir. Biz onun mücadelesini veriyoruz. Özgürlük, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçer, özgürlük, Marmaray'dan geçer, Avrasya Tüneli'nden, Osmangazi Köprüsü'nden, şimdi yapılıyor, Çanakkale Köprüsü'nden, bir numaralı havalimanından geçer."
Erdoğan: "Ey Batı! Sizin Bu Dünyada Özgürlük Diye Bir Derdiniz Yok"
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Muhtarlardan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özgürlük, insanlara insanca yaşama erdemini huzurlarına getirmektir.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
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