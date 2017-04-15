Erdoğan: 'Elimize Düşerlerse Aynı Muameleyi Görürler'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın perşembe akşamı TGRT canlı yayınında sarf ettiği sözler Almanya'da büyük yankı buldu.Erdoğan sorulan bir soru üzerine Deniz Yücel'in iadesine ilişkin olarak, "Hiçbir surette olmayacak, ben bu makamda olduğum sürece asla" dedi ve Yücel'in PKK ile bağlantısı olduğu iddialarına ilişkin olarak da, "Elimizde görüntüler, her şey var. Bu tam bir ajan terörist" sözlerini tekrarladı.