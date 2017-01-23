Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın 5'ten büyük olduğu gerçeğini dile getirmeyi sürdüreceğiz. Dünyayı 5 ülkenin iki dudağı arasına terk edemeyiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darüsselam'daki temasları kapsamında Türkiye-Tanzanya İş Forumu'na katıldı. "THY'nin seferlerinin ülkemizin güzelliklerinin buralarda bilinmesine yardımcı olacağına inanıyorum" diyen Erdoğan, Türkiye'nin çok taraflı platformlarda Afrika'nın sesi olmaya ve küresel yapılarda daha fazla temsil edilmesini sağlamak için çaba göstermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.



Erdoğan açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Dünyanın 5'ten büyük olduğu gerçeğini dile getirmeyi sürdüreceğiz. Dünyayı 5 ülkenin iki dudağı arasına terk edemeyiz. Dolayısıyla dünyada daimi üyelerin içinde Türkiye de olacak Tanzanya da olacak"



"Orta Doğu hala kan gölü halinde"



"Orta Doğu hala kan gölü halinde" diyen Erdoğan, "Afrika'da aynı şekilde sıkıntılar devam ediyor. Yıllarca şu Afrika sömürülmedi mi? Bu Afrika'nın altını, elması, bakırları, bunlar sömürülüp alınıp götürülmedi mi? Köle ticareti buralarda yapılmadı mı? Bütün bu olaylar karşısında dünya, batı sessiz kalmadı mı? Kalkıp da buralara el attılar mı? Ne oluyor dediler mi? İşte biz artık diyoruz ki, gelin birleşelim ve dünya 5'ten büyüktür diyerek BM'nin 193 üyesi arasında herkes BM Daimi üyeleri dönerli bir şekilde arasında yer alsın. Hepsi de temsil yetkisine sahip olsun. Geçici üyeler, daimi üyeler bu ayrım kalksın. Bunu yaptığımızda dünyanın kaderi çok daha farklı şekilde değişecektir. Afrika'nın Afrikalı kardeşlerimizin sorununa çözümler bulunması için gayretlerimiz sürecektir. Afrika'nın sesi olmakla kalmıyoruz, Afrika'nın sorunlarına en iyi çözümün dışarıdan değil bu topraklardan çıkacağına inanıyoruz. Uluslararası toplumun da bölgesel kuruluşları bu yönde desteklemesi gerekiyor. Türkiye, diplomatik desteğin yanında Afrika'ya yapılan teknik ve insani yardımlarda da en ön sıralarda yer alıyor. Paylaşmanın bereketine inanan insanlarız. Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte birinci sırada ABD, ikinci sırada İngiltere üçüncü sırada Türkiye var. Milli gelire oranla birinci sırada Türkiye ikinci sırada ABD var" açıklamasını yaptı.



(YM-OS)



Kaynak: POOL - DARÜSSELAM