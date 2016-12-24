Erdoğan: Darbe Yapsanız Ne Olur, Nasılsa Hepimiz Toprağa Gideceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Erol Olçok Kampüsü açılış töreninde konuştu. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada darbecilere seslenerek "Darbe yapsanız ne olacak yahu. Öyle de olsa böyle de olsa topraktan geldik toprağa gideceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Buraya farklı bir zenginlik katan bir kampüs. SGK'nın buraya Şehit Erol Olçok kardeşimizin ismini vermesini vefa örneği olarak görüyorum. 15 Temmuz Şehitlerimizin her biri kalbimizde önemli yere sahip. Oğlu Abdullah Tayyip'le beni ve ailemi üzmüş, bir taraftan da sevindirmiştir. Ailemde 'bize de böyle şehadet nasip etsin' diyenler olmuştur.

Cenaze namazlarına katıldığım şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Erol Olçok çok uzun yıllar birlikte çalıştığım ülkemiizn en üretken kişilerinden biri olduğuna inandığım biriydi. Vefatı da hayatı gibi sıradışı oldu. Darbe gecesi ilk çıkan grupta yer alan darbecilerin yakasına yapışıp hesap soran arkadaşımız ilk şehit olanlar arasında yer almıştır. Ama kalleşçe.

İDAM ÇIKIŞI: ONLAR KARIŞAMAZ

İdamla ilgili milletin talebi parlamentonun yerine getirmesi gereken taleptir. Parlamento gündemine almalıdır. Gündemine alır, karar çıkarsa, bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Bu konu devletin insiyatifinde olan bir konu değildir. Devlet katili af yetkisine bana göre sahip değildir. Kimse söz sahibi değildir, Hans söz sahibi değildir. Kimin af yetkisi, onun evlatlarının eşinindir.

"O FETÖŞLER ANLAYACAK"

Bize düşen nedir, şehitlerimizin hatırasını yaşatmaktır. Burada açılışını yaptığımız tesis de hizmetlerin yanı sıra ismiyle böyle hayırlı bir işe vesile olacaktır. İsminin belirlenmesinde emeği geçenleri huzurlarınızda tebrik ediyorum. 15 Temmuz bize önemli dersler verdi. Tarihimizin en büyük ayıplarından darbelerin öyle kolayca olmayacağını göstermiştir. Rahmetli Menderes'i ipe çektiler ama kimse sokağa çıkmadı. 3-5 kurşun bomba tank uçakla bu milletin kaçacağını sanan FETÖŞ'ler durumun böyle olmadığını anlayacak.

HEPSİ TÜRK MİLLETİNİN CESARETİ KARŞISINDA HEZİMETE UĞRADI

Filanca tarihte darbe olacak. Yahu hep söylüyorum bu ten bu canda oldukça bu tenler bu canlarda oldukça ne olacak darbe yapsanız ne olacak yahu. Öyle de olsa böyle de olsa topraktan geldik toprağa gideceğiz. Adam Pelsinvanya'dan buraya gelemiyor ki. Kendi üzerinden istikamet verme peşinde olanlar sandıkları kadar kolay olmadıklarını görüyorlar. İnfaz ederek kendi vesayetlerini sürdürmek isteyenler 15 Temmuz'da milli irade duvarına çarptı. FETÖ'den PKK'ya kadar hepsi Türk milletinin cesareti karşısında hezimete uğradı.

Adam Pensilvanya'dan kalkıp buraya gelemiyor ki. Bunlar ihanet çetesi. Türkiye direndikçe saldırıların şiddeti arttı, ahlak seviyeleri düştü.

"KİM NE DERSE DESİN ARTIK CERABLUS'A GİRECEĞİZ"

Türkiye'nin El Bab'da ne işi olduğunu, orada bu kayıpları ne için verdiğimizi soranlar hala bu meselenin ne olduğunu anlayamamışlardır. Bu gafillere bir kez daha hatırlatıyorum: Gaziantep'te 56 kardeşimiz şehit olduğu zaman siz demiyor muydunuz nerede devlet, nerede hükümet diye. Kilis'te olduğu zaman 'devlet nerede' demediniz mi? Hatta bazıları utanmadan sıkılmadan 'Bunlar bizim partimizin üyesi' diyecek kadar ileri gittiler. O olaydan sonra artık durmak yok dedik. Kim ne derse desin artık Cerablus'a gireceğiz dedik."