Son Dakika! Erdoğan'dan Vatandaşlara Uyarı: Türkiye İstiklal Mücadelesi İçindedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun bir sürenin ardından Twitter'dan yazdı. Erdoğan vatandaşları uyararak "Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi içindedir." dedi.

"MÜCADELEYİ KAZANIRSAK 2023 HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ"

İŞTE ERDOĞAN'IN TWEET'LERİ:

Bugün Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi içindedir. Bu mücadeleyi kazanırsak, 2023 hedeflerimize de ulaşacağız, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da şekillendireceğiz. Kaybedersek, 100 yıl önce başarılamayan bir Sevr tezgâhı, yeniden önümüze getirilecek. Ülkemize yönelik saldırıların asıl amacı muvazenemizi bozmaktır, duygularımızı aklımızın önüne geçirmektir, bizi birbirimize düşürmektir.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZ BİLİNÇLE YAKLAŞMALI"

Tüm vatandaşlarımızın, sorumluluk sahibi herkesin bu bilinçle meseleye yaklaşması; üslubunu, tavrını, sözünü ona göre belirlemesi gerekiyor. Bu topraklar üzerinde ayakta kalabilmemizin sırrı, tüm farklılıklarımıza rağmen ortak bir vatan ve millet bilinci inşa edebilmemizdir.