Erdoğan'dan Tebrik Telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve MHP lider Bahçeli'yi arayarak referandum sonuçlarından ötürü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve MHP lider Bahçeli'yi arayarak referandum sonuçlarından ötürü tebrik etti.
Kaynak: Dunya.com
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