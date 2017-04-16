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Erdoğan'dan Tebrik Telefonu
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Erdoğan'dan Tebrik Telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve MHP lider Bahçeli'yi arayarak referandum sonuçlarından ötürü tebrik etti.

Erdoğan'dan Tebrik Telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve MHP lider Bahçeli'yi arayarak referandum sonuçlarından ötürü tebrik etti.

Kaynak: Dunya.com

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