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Erdoğan'dan Tartışma Sonrası İlk Açıklama
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Erdoğan'dan Tartışma Sonrası İlk Açıklama

TBMM özel oturumunda çıkan tartışma sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tartışmalar üzerine değil, barış üzerine bina edin" dedi.

Erdoğan'dan Tartışma Sonrası İlk Açıklama

TBMM özel oturumunda çıkan tartışma sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tartışmalar üzerine değil, barış üzerine bina edin" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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