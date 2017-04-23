Erdoğan'dan Tartışma Sonrası İlk Açıklama
TBMM özel oturumunda çıkan tartışma sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tartışmalar üzerine değil, barış üzerine bina edin" dedi.
TBMM özel oturumunda çıkan tartışma sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tartışmalar üzerine değil, barış üzerine bina edin" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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