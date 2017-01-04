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Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı

Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Burak Yıldız'ın ailesine bir başsağlığı telgrafı gönderdi.

Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Burak Yıldız'ın ailesine bir başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortaköy'de bir eğlence merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit edilen polis memuru Yıldız'ın ailesine bir başsağlığı telgrafı göndererek, taziyelerini iletti.

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